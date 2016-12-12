«Мегафон»: M2M-оборудование на Урале переводится на термостойкие SIM-карты

«Мегафон» объясил о том, что с приходом холодов на Урале связисты впервые зафиксировали значительное увеличение спроса на термостойкие SIM-карты. Как рассказали CNews в компании, в этом году для передачи данных между оборудованием предприятия региона в 3 раза чаще стали приобретать SIM-карты, работающие в диапазоне температур от – 40 до +105 °C. По данным «Мегафона», только за последний месяц подключения термо SIM-карт выросли в 10 раз.

По информации Росгидрометцентра, ноябрь 2016 г. в России уже признан самым холодным в XXI веке. На Урале столь морозный ноябрь последний раз наблюдался почти 30 лет назад – в 1987 г. Согласно прогнозам метеорологов, эта зима на Урале будет холоднее, чем предыдущие.

С наступлением первых морозов предприятия Тюменской, Свердловской областей, а также ЯНАО особенно озаботились подготовкой M2M-оборудования к предстоящему зимнему сезону. Именно в этих регионах отмечен наибольший рост подключений термо SIM-карт, используемых для гарантированной передачи данных между устройствами. Такие SIM-карты изготовлены из особо прочного термостойкого пластика, устойчивы к коррозии, имеют увеличенный срок службы и не менее 10 лет способны бесперебойно работать в диапазоне высоких и низких температур.

«В нашем регионе именно в этом году с наступлением холодов мы заметили повышение интереса корпоративных клиентов к подключению термостойких SIM-карт. Они обеспечивают надежный обмен данных между оборудованием в любых экстремальных климатических условиях, позволяя повысить эффективность бизнес-процессов наших партнеров. Особенно незаменимо данное решение для мониторинга и удаленного управления объектами в газовой и нефтяной промышленности, сфере ЖКХ, транспорта и логистики, систем безопасности, а также для всех, кто работает в сложных производственных и особых температурных режимах», – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» на Урале Евгений Иванов.