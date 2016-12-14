«Мегафон» расширил сеть в Набережных Челнах

«Мегафон» объявил о вводе в эксплуатацию ряда новых базовых станций стандартов 2G, 3G и 4G в Набережных Челнах и Тукаевском районе Татарстана. Как рассказали CNews в компании, это позволило увеличить скорости мобильного интернета и улучшить качество голосовой связи.

Новые базовые станции четвертого поколения установлены «Мегафоном» в районе 43-го и 45-го комплексов в Челнах, а также возле деревни Игенче. В этих местах абонентам оператора теперь доступны скорости интернета, достигающие 100 Мбит/с. Средние показатели – 20 Мбит/с – в 4-5 раз превосходят возможности сети предыдущего поколения.

Продолжается в Набережных Челнах развитие сетей второго и третьего поколений. Дополнительные базовые станции начали работу в наиболее густонаселенных и посещаемых районах города. Это позволило уменьшить нагрузку на ранее установленные «базы», а как следствие – повысить все качественные параметры работы сети.

«Наша инфраструктура состоит из нескольких уровней, и все они важны для обеспечения абонентов надежной связью. Если сети 3G и особенно 4G «заточены» под использование мобильного интернета, то голосовой трафик в значительной мере и сейчас проходит через оборудование 2G. Поэтому мы развиваем уровни сети «равномерно», руководствуясь как технической необходимостью, так и интересами наших абонентов. И в первую очередь запускаем новые базовые станции там, где это особенно нужно клиентам», – сказала руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Мегафон» в Татарстане Наталья Сущенко.