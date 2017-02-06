МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии

МТС сообщила об увеличении спроса на мобильный интернет абонентами МТС в Карачаево-Черкесии. Как рассказали CNews в компании, по итогам второго полугодия 2016 г. мобильный трафик на территории республики увеличился почти втрое по сравнению с показателями первого полугодия того же года, при этом самыми активными потребителями мобильного интернета стали жители столицы.

На долю абонентов из Черкесска пришлось порядка 35% от всего data-трафика, переданного в республике в 2016 г. Второе место в рейтинге интернет-активных пользователей заняли абоненты из Усть-Джегурты, сгенерировавшие около 20% общего трафика. Завершают тройку жители города Карачаевск с долей интернет-трафика на уровне 15%.

«За прошлый год абоненты МТС в Карачаево-Черкессии скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее. Мы объясняем такое значительное увеличение спроса на мобильный интернет, прежде всего, тем, что на данный момент интернетом МТС могут пользоваться уже более 70% жителей республики: как крупных городов, так и малочисленных сел и аулов. Также на увеличение скаченных мегабайт повлияли и выгодные условия тарифов, которые мы предложили нашим абонентам в прошлом году. И хочу заметить, что несомненными лидерами в Карачаево-Черкесии стали тарифы линейки Smart для интернет-активных абонентов», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Мобильным интернетом МТС сегодня могут пользоваться более 300 тысяч жителей по всей республике, а это около 70% всего населения региона. Устойчивая связь на данный момент доступна не только крупным городам, таким как Черкесск, Карачаевск, Усть-Джегурта и др., но и таким малочисленным горным населенным пунктам как аул Таллык или поселок Пристань в Прикубанском районе. Высокоскоростная сеть 4G на данный момент покрывает почти всю территорию Черкесска - как спальные районы, так и значимые социальные объекты, такие как Северо-Кавказская гуманитарно-технологическая академия, Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница и др.