В «Одноклассниках» появились интернет-магазины

Соцсеть «Одноклассники» объявила о запуске тестирования витрины с товарами и услугами брендов и интернет-магазинов. В социальной сети уже можно заказать фильмы и сериалы сервисов Megogo и ShowJet, товары из «Спортмастера», Media Markt, Clarins и других брендов. В ближайшие дни возможность добавлять витрину с товарами будет включена для всех групп в ОК.

На витрину администраторы групп могут добавлять как отдельные позиции, так и категории товаров и услуг. К каждому объявлению можно будет добавить цену, описание и фотографии. Также администратор сообщества сможет настроить добавление новых товаров сразу в ленту новостей группы. В отличие от объявлений в пользовательских группах, публикации с товарами от магазинов будут бессрочными. Размещение товаров в группе будет бесплатным.

Заказать товар или услугу можно будет в чате с группой – с помощью кнопки «Связаться» в объявлении. Продавцы смогут настроить бота для приема заказов в чате и интеграции их со своей системой обработки сообщений с помощью открытого API «Одноклассников». Объявления с кнопкой «Связаться» можно будет продвигать как промо-пост в ленте Одноклассников с помощью рекламной платформы myTarget. В данный момент витрина с товарами работает в веб-версии социальной сети. В ближайшее время она будет доступна и на мобильных устройствах.

Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники», отметил: «"Одноклассники" – это уже не просто социальная сеть, это эко-система приложений и сервисов. Мы хотим, чтобы пользователи могли найти в Одноклассниках все необходимое: друзей, интересный контент, полезные товары и услуги. Несколько месяцев назад мы сделали уверенный шаг на территорию классифайдов: запустили сервис по продаже товаров и услуг. Эксперимент удался, и мы увидели востребованность сервиса. Наш второй шаг в этом направлении – сделать систему удобной для представителей бизнеса и, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что удобный сервис позволит упростить процесс как для покупателей, так и для магазинов и даст новый виток развитию бизнеса в социальных сетях» .

Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта «Одноклассники», сказал: «Запуск витрины с товарами – важный шаг в развитии возможностей бизнеса в ОК. Магазины и бренды смогут продвигать свои товары и услуги на большую аудиторию Одноклассников, а их клиентам не нужно будет совершать лишние действия: достаточно написать сообщение продавцу прямо в социальной сети. С запуском нового инструмента в ОК сформировалась целая экосистема для бизнеса: компании смогут создать витрину своих товаров и услуг, заказать их рекламное продвижение и принять заказ в личных сообщениях» .