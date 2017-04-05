«Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Министерством культуры РФ и порталом «Культура.РФ» запускает проект «Культурный стриминг» — сервис виртуальных экскурсий по российским музеям. Проект будет реализован в рамках подписанного сегодня соглашения между Mail.Ru Group и Министерством культуры РФ, сообщили CNews в «Одноклассниках».

В прямом эфире с помощью 3D-панорам искусствоведы и работники музеев со всей России будут вести экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции экскурсий будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в «Одноклассниках».

Первые виртуальные экскурсии планируется запустить уже этим летом. В дальнейшем к проекту будут подключены все крупнейшие музеи России, а к проведению экскурсий привлечены знаменитости в области культуры.

«Пользователи социальной сети “Одноклассники” — это люди разных интересов, разного возраста, живущие в разных городах и странах. Но мы хорошо знаем, что их объединяет: любовь к культуре, искусству, интересным темам. В ОК очень динамично развиваются видеотехнологии: мы запустили собственное приложение для мобильного стриминга, продвигаем групповые видеотрансляции, поддерживаем образовательные инициативы, — отметил Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники». — Благодаря соглашению с Министерством культуры и проекту “Культурный стриминг” в “Одноклассниках” появятся трансляции из самых разных музеев страны: пользователи смогут в прямом эфире наблюдать за экскурсиями по главным российским достопримечательностям».

«“Культурный стриминг” — это еще один способ рассказать о богатом культурном наследии нашей страны. Совместно с “Одноклассниками” уже реализовано несколько успешных проектов на базе сообщества “Культура.РФ”. Уверен, что онлайн-трансляции также обретут популярность у пользователей социальной сети», — заявил Вадим Ваньков, советник Министра культуры РФ, куратор проекта «Культура.РФ».

До запуска проекта «Одноклассники» в этом году совместно с порталом Культура.РФ провели в тестовом режиме несколько трансляций из «Третьяковской галереи». В сумме три трансляции с лекциями и концертами из галереи собрали более 1 млн просмотров, отметили в соцсети.

В прошлом году социальная сеть также поддерживала мероприятия Министерства культуры: в частности, приложение «Культурная афиша» с календарем самых интересных событий установили более 400 тыс. человек, а спецпроекты «Библионочь» и «Ночь музеев» пользователи ОК суммарно просмотрели более 50 млн раз.

Помимо проекта «Культурный стриминг», в рамках сотрудничества с Министерством культуры в 2017 г. «Одноклассники» запустят специальные проекты, посвященные четырем культурным мероприятиям: «Библионочи», «Ночи музеев», «Ночи кино» и «Ночи искусств».