Viber расширяет сотрудничество с Masterсard

Viber объявил о начале стратегического сотрудничества мессенджера Viber и платежной системы Mastercard. В рамках сотрудничества Viber предлагает своим пользователям стать участниками спецпредложений и акций для владельцев карт Mastercard. Проект Viber Кошелек реализован в рамках финансовой платформы, интегрированной в мессенджере.

Viber Кошелек был запущен в начале 2017 г. и уже набирает популярность среди пользователей. Сервис предоставляет возможность, не переходя на сторонние приложения, осуществлять многочисленные финансовые операции: закрывать задолженности по поставщикам услуг, совершать денежные переводы, выставлять счета, оплачивать мобильную связь или услуги ЖКХ и многое другое. Проект был запущен на технической платформе платежной системы Wallet One, которая специализируется на финансовых решениях с 2005 года, на базе собственной банковской организации платежной системы - РНКО «Единая касса», лицензия ЦБ РФ № №3512-К от 7 ноября 2016 г.

Владельцы карт Mastercard, на долю которой по данным НСПК за 2016 год приходится 49,4% всех выпущенных в России карт, в рамках начала сотрудничества между Mastercard и Viber, получат дополнительные преимущества при проведении различных платежных операций в Viber Кошелек. На сегодняшний день, при пополнении Viber Кошелек с карты Mastercard, $1 будет перечислен на баланс сервиса Viber Out, который позволяет расширить клиентам свои возможности по звонкам на любые номера, в любою точку мира.

«Наша цель предоставить клиентам комфортный сервис, объединяющий несколько инструментов коммуникаций – это безграничное общение и простые и удобные расчеты, которые всегда под рукой» — отметил коммерческий директор Wallet One Алексей Колычев.

Число пользователей Viber стремительно растет, на март 2017 г. его аудитория в России составила 82 млн пользователей. Viber планирует активное развитие своего финансового сервиса Viber Кошелек.