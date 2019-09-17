ISPsystem представила панель Vepp для управления сайтом и сервером

ISPsystem представила новую панель для создания и управления сайтом на сервере — Vepp. Решение создано для начинающих пользователей, которым нужно управлять собственным сайтом на WordPress, но у которых нет навыков администрирования.

Vepp оценят пользователи, которые привыкли к простоте конструкторов сайтов, но хотят получить гибкость сайтов на CMS. Vepp позволит им получить готовый для наполнения сайт на WordPress через 20 минут после старта.

Панель автоматизирует сложные технические задачи. Самостоятельно настраивает веб-сервер, устанавливает CMS WordPress с выбранным шаблоном, привязывает домен, настраивает бесплатный SSL и почту.

После создания сайта помогает поддерживать его в работоспособном и безопасном состоянии. Панель создает бэкапы, обеспечивает защиту от вирусов, упрощает поисковую оптимизацию.

Vepp не создает за пользователя дизайн и контент сайта, но предлагает простые обучающие материалы по данной теме.

Сегодня сайты создают не только профессионалы, но и новички без опыта. Причем новичков больше. Именно поэтому рынок конструкторов сайтов показывают рост последние 5 лет, а новые плагины для WordPress почти на 100% направлены на упрощение работы пользователей без опыта.

Традиционные панели управления сервером тоже должны учитывать эти тренды и помогать новичкам, но вместо этого только усложняют задачу. Классические панели функциональные и гибкие, но не интуитивные, так как больше рассчитаны на профессионалов. В Vepp глобальные изменения рынка лежат в основе интерфейса и логики.

Сегодня Vepp подойдет новичкам с одним или несколькими сайтами. В ближайших планах разработчика — добавить больше инструментов для работы с сайтом: продвижения, аналитики, безопасности. В дальнейшем ISPsystem планирует выпустить Admin Pack и Hosting Pack для продвинутых администраторов и провайдеров виртуального хостинга.

ISPsystem традиционно распространяет свои решения через провайдеров. Но также попробовать Vepp можно напрямую у разработчика. Для этого компания развернула панель в облаке, и к ней пользователи могут привязать свой сервер для файлов сайта. Для тех, кто хочет просто протестировать панель, доступны бесплатные VPS на 3 часа.

Компания ISPsystem с 2004 года создает софт для хостинга, работы с виртуализацией серверов, управления выделенными серверами и оборудованием дата-центра.