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В маркетинговой платформе myTracker появилась аналитика по подпискам в мобильных приложениях

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Пользователи мобильной маркетинговой платформы myTracker получили доступ к аналитике информации о количестве подписок (в том числе пробных) и аудитории, которая пользуется приложением по подписной модели. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Разработчики приложения смогут отслеживать количество подписок (включая пробные), показатель конверсии из пробной подписки в платную, оценивать размер дохода, который приносит продукту подписная модель. Также в myTracker есть данные об аудитории, которая пользуется приложением по подписке. Новые метрики доступны в рамках конструктора отчетов.

Разработчики могут оценить структуру своих доходов в разрезе покупок внутри приложения (in-app) и подписок и понять, какая из этих моделей более прибыльна. Кроме того, теперь очевидно, аудитория каких площадок предпочитает разовую оплату, а какие пользователи подписываются на длительный срок.

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