Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга

Интернет Интернет-реклама

Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы, а также выделять и удалять одновременно несколько неактуальных строк списка.

Теперь можно заменить и исключить фразы, а также определить период поиска сразу для множества контекстных фраз. Кроме того, можно выделить и удалить одновременно несколько неактуальных строк, что делает настройку рекламной кампании быстрее и проще.

Для изменения пунктов списка достаточно отметить галочкой фразы в таблице и нажать на кнопку «Действия». При выборе «Найти и заменить...» появится окно для поиска и замены текста по нескольким параметрам списка. Для оптимизации рекламной кампании можно исключить неактуальные фразы из списка, выбрав строки в таблице и нажав «Удалить выбранные».

Чтобы было удобнее работать с большими списками, добавлен выбор количества строк на одной странице.



Другие материалы рубрики

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019

Курьеры Ozon устроили забастовку

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

Техника

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии