Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил новый режим работы видеокарт для услуги «Облачные вычисления на GPU». На серверах стало возможным запускать любые приложения для работы с 3D-графикой, видео и рендерингом. Инфраструктурный партнёр продукта — производитель графических ускорителей NVIDIA.

Ранее компания REG.RU предоставляла мощные графические ускорители NVIDIA Tesla V100 только в режиме TCC (Tesla Compute Clustrer), что подходило для высоконагруженных вычислений и обучения нейронных сетей. Теперь на всех тарифах доступен режим работы WDDM (Windows Display Driver Model). Это означает, что клиенты могут использовать на GPU ПО для рендеринга, работы с компьютерной графикой, монтажа видеороликов, создания сложных чертежей и 3D-моделей в САПР. Новый режим работы с GPU позволит запускать любые приложения, требующие большого количества ресурсов, и эффективно решать задачи в таких программах, как Adobe Premiere, 3D Max, Maya, Autodesk software, SolidWorks, Metashape и других.

От пользователя не потребуется никаких дополнительных настроек: в новых шаблонах операционных систем всё уже готово к работе. Достаточно установить нужное ПО, и оно будет полноценно использовать доступные графические ускорители. В Личном кабинете клиент может самостоятельно создавать и удалять серверы с предварительно настроенными шаблонами на операционных системах Ubuntu или Windows.

Услуга позволяет выбрать различные конфигурации сервера для решения задач рендеринга, трёхмерного моделирования, работы с видео и проектирования. При выборе тарифа следует ориентироваться на рекомендуемые технические требования конкретного приложения и объём данных, которые потребуется загрузить на сервер.

Все тарифы предусматривают почасовую оплату, поэтому услугой можно пользоваться только при необходимости подключения графического ускорителя. Стоимость варьируется от 90 до 470 рублей в час в зависимости от конфигурации. Если тариф по каким-либо причинам не подходит, то менеджеры REG.RU помогут подобрать персональную конфигурацию сервера с GPU и определят индивидуальную стоимость. Все тарифы представлены на странице услуги — https://www.reg.ru/cloud-services/cloud_gpu, связаться с менеджерами можно по email: gpu@reg.ru.

«Облачные технологии — это не только хранение данных, но и выполнение любых сложных вычислений и подобных задач. В ближайшем будущем удалённые рабочие столы, способные не просто работать с документами и базами данных, а заниматься высоконагруженными проектами, будут востребованы всё больше. Хостинг-провайдер REG.RU готов предоставлять такие услуги уже сейчас. Обучайте нейросети, совершайте масштабные вычисления, обрабатывайте графику на GPU-сервисе от REG.RU», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.