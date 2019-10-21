«Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных

Рекламная платформа Segmento и ИТ-компания, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились о развитии нового формата таргетированной рекламы с использованием агрегированных обезличенных данных кассовых чеков.

Речь идет о рекламных кампаниях Online-to-offline, для которых важно нацеливание брендовой коммуникации на действия потребителей в «физическом» мире, а также проведение специальных измерений и анализ результатов кампаний.

Такие метрики помогают определить, как рекламный охват в интернете влияет на продажи товаров рекламодателей в обычных магазинах, оценивать эффективность промо-активностей. Формат рассчитан прежде всего на производителей.

Решение соответствует требованиям 54-ФЗ, 152-ФЗ и законодательства в отношении обработки персональных данных.

Segmento будет получать аналитические отчеты, включающие агрегированные данные о показателях продаж по различным рекламируемым товарам и товарным категориям в розничной торговле: соки, крупы, фрукты и овощи, шоколад, мясо, йогурты и т.д. Товарные позиции подобраны исходя из минимально достаточного для проведения кампаний количества безналичных покупок.

В настоящий момент охват баннерной и видеорекламы через DSP Segmento в веб-сегменте составляет соответственно 198 млн и 108 млн пользователей; в мобильных приложениях – 71 и 51 млн пользователей соответственно. В вебе идентификация пользователей осуществляется через cookie, в мобильных приложениях – через Mobile ad ID.

«Платформа ОФД» является оператором фискальных данных в России, обрабатывает данные более 900 тыс. онлайн-касс в стране (ежедневно более 40 млн кассовых чеков).

«Механики на основе данных из чеков позволяют производителям товаров получить новые рекламные таргетинги в дополнение к демографическим и поведенческим параметрам, а уже после проведения кампании – оценить конверсию в покупки. Сегодня такие механики составляют до четверти оборота всех O2O-кампаний через DSP Segmento», – отметил генеральный директор Segmento Александр Худолей.

«Данные ОФД открыли бизнесу новое качество контроля и управления маркетингом. Появились более точные инструменты оценки и прогнозирования эффективности рекламных кампаний. Развитие специального формата таргетированных активностей от Segmento и "Платформы ОФД" позволит бизнесу лучше коммуницировать с потребителем, видеть реальные результаты и находить новые точки роста», – отметил директор по продуктам на данных ИТ-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.