«Эвотор» запустила DMP на офлайн-данных

«Эвотор» запустила собственную DMP для таргетирования рекламы и поставляет данные в крупнейшие рекламные платформы. DMP «Эвотора» выделяет более 100 аудиторных сегментов и покрывает всю территорию России. Возможности платформы используются для повышения точности таргетинга цифровой наружной и онлайн-рекламы.

DMP «Эвотора» позволяет персонализировать рекламу на основании мест, которые посещают люди, и услуг, которыми они пользуются. Например, частым посетителям автомастерских можно предложить новую машину, а клиентам премиальных салонов красоты — брендовую косметику для волос.

DMP «Эвотора» анализирует поведение людей в офлайне с помощью Wi-Fi-технологий. Wi-Fi-сенсоры, встроенные в смарт-терминалы «Эвотор», могут собирать MAC-адреса смартфонов прохожих и посетителей торговых точек. MAC-адреса — это обезличенные идентификаторы Wi-Fi модулей смартфонов. Платформа агрегирует эти данные и выделяет для таргетинга более чем 100 сегментов аудитории по типу услуг, геолокации и формату торговых точек: от стрит-ритейла до крупных торговых комплексов.

Использование сегментов DMP «Эвотора» позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет и повышать точность таргетинга рекламы в онлайне и офлайне. Данные DMP «Эвотора» могут применять рекламодатели разных категорий: онлайн-площадки, фэшн, бьюти, авто, торговые центры, FMCG и многие другие.

География DMP «Эвотора» охватывает всю территорию России. У «Эвотора» сейчас более 600 тысяч Wi-Fi-сенсоров, расположенных не только в городах, но и в малых населенных пунктах. Это крупнейшая сеть Wi-Fi-сенсоров в стране.

«Эвотор первым предложил таргетинг по поведению в офлайне в масштабах всей России, а не по избранным локациям. Мы уже протестировали DMP для таргетирования цифровой офлайн- и онлайн-рекламы в пилотных проектах с рекламными агентствами и прямыми рекламодателями. Кейсы доказали эффективность наших технологий для повышения релевантности рекламных кампаний. Мы готовы открыть возможности платформы широкому кругу рекламодателей», — сказал директор по развитию рекламных продуктов «Эвотора» Игорь Оганесян.

В ноябре «Эвотор» анонсировал сервис для владельцев смарт-терминалов «Эвотор твой промоутер», который позволяет бизнесу привлекать покупателей в торговые точки. Традиционная розница получила возможность таргетировать интернет-рекламу на посетителей и проходящих мимо людей с помощью Wi-Fi-маркетинга.