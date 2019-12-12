Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге

Mail.ru Group в рамках развития экосистемы маркетинговых инструментов совместно с Gallery запустили размещение таргетированной цифровой наружной рекламы (DOOH – Digital out-of-home) в Санкт-Петербурге. Рекламодателям доступно 70 цифровых билбордов для показа рекламных кампаний. Северная столица стала вторым регионом с возможностью показа наружной рекламы через Mail.ru Group после запуска инструмента в августе. Первым рекламодателем, разместившим таргетированную цифровую наружную рекламу на конструкциях в Санкт-Петербурге, стала компания Western Union. Новый формат рекламы был выбран для продвижения онлайн-услуг – отправления денежных переводов через мобильное приложение и сайт компании.

Инструмент позволяет в режиме реального времени оценивать портрет аудитории вблизи рекламного носителя по социально-демографическим характеристикам за счет анализа агрегированных обезличенных данных. Благодаря programmatic-закупке система автоматически принимает решение о показе рекламы в тот момент, когда рядом с конструкцией преобладает целевая для бренда аудитория.

«Цифровая наружная реклама – важный инструмент в экосистеме маркетинговых инструментов Mail.ru Group. Возможность интеграции с другими сервисами позволяет не только профилировать аудиторию рядом с конструкцией в режиме реального времени, но и продолжать работать с аудиторными сегментами с помощью инструментов таргетированной рекламы и сквозной аналитики, – сказала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group. – Санкт-Петербург – значимый регион для рекламодателей и пользователей, и мы рады, что теперь инструмент доступен не только в Москве. В ближайшем будущем мы планируем продолжать региональную экспансию DOOH».

«Programmatic-закупки в партнерстве с Mail.ru Group имеют стратегическое значение для Gallery. Мы как оператор делаем все возможное для расширения цифровой сети и запуска новых продуктов: всего за семь месяцев этого года сеть цифровых экранов Gallery в Санкт-Петербурге была расширена с двух до 109. Новые возможности programmatic с гибким ценообразованием открывают доступ на рынок цифровой наружной рекламы для малого и среднего бизнеса. На сегодня Gallery является лидером по количеству установленного цифрового инвентаря в Санкт-Петербурге и предоставляет самый широкий охват аудитории в городе в сегменте DOOH», – отметила Татьяна Абрамова, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Gallery.

На основании охваченной аудитории клиенты могут выстраивать последующую долгосрочную коммуникацию с сегментом в онлайне и офлайне. В интернете охватить пользователей, которые могли видеть рекламное сообщение на конструкции, можно с помощью инструментов и технологий платформы myTarget. Анализ MAC-адресов даст возможность оценить процент доходимости до офлайн-точек компании для пользователей, охваченных цифровой наружной рекламой. С помощью атрибуции офлайн-конверсий по собственной CRM-базе рекламодатели смогут понять, какой доле аудитории, совершившей целевые действия, ранее показывались объявления.

Высокий OTS конструкций и применение рекламных технологий позволят компаниям контактировать с широкой, но релевантной аудиторией. В дальнейшем самостоятельный запуск и настройка цифровой наружной рекламы будут доступны в myTarget. Список партнеров и регионов размещения DOOH продолжит расширяться.