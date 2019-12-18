Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса Docdoc

Сбербанк, медицинский сервис Docdoc, входящий в экосистему Сбербанка, и cеть аптек «Вита» подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации услуг телемедицины в 2020 г.

Напомним, в сентябре 2019 г. сервис Docdoc совместно с cетью аптек «Вита» дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины. Для этого было необходимо совершить покупку в аптеках «Вита» и получить специальный промокод, который гарантировал обладателю безлимитные консультации с терапевтом и педиатром в течение месяца.

За три месяца пилотного проекта было выдано более 170 тыс. промо-кодов для использования приложения Docdoc. Сегодня было принято решение о продлении и расширении сотрудничества на 2020 г. Планируемое количество реализованных промо-кодов – более 2,5 млн штук.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка, сказал: «Нам важно заботиться о здоровье клиентов, и развитие сотрудничества c федеральной аптечной сетью "Вита" — значимый шаг в достижении этой цели. Сбербанк предлагает современный и удобный способ получения услуг телемедицины от сервиса Docdoc, благодаря которому клиенты аптечной сети смогут воспользоваться квалифицированной медицинской консультацией педиатров и терапевтов в круглосуточном режиме».

Дмитрий Рыскин, директор по работе с ключевыми клиентами сервиса Docdoc, сказал: «Телемедицина Docdoc — один из лучших продуктов на рынке. К ней подключены миллионы человек по всей России, и мы рады в очередной раз подтвердить качество наших услуг, продлевая сотрудничество с таким крупным и надежным партнером. Таким образом, в будущем Docdoc поможет множеству людей сохранять свое здоровье».

Владислав Евтушенко, директор департамента развития и маркетинга сети аптек «Вита», отметил: «Наша основная цель — сделать заботу о здоровье максимально доступной. Сотрудничество с медицинским сервисом Docdoc, позволяющим получать телемедицинские услуги в любое время и в любом месте разумно дополняет наше стремление делать аптеки "Вита", их предложение широкого ассортимента товаров и услуг ближе и доступнее для каждого клиента. Расширение нашего партнерства в 2020 г. позволит реализовать в полной мере потенциал сотрудничества во всех 1750 аптеках в 37 регионах России и предоставить доступ к телемедицине клиентам аптек Вита, как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах России с миллионным населением».