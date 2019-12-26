«Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке

«Ростелеком» обеспечил современными телекоммуникационными услугами первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС).

В условиях вечной мерзлоты «Ростелеком» проложил около 5 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), предоставил ПАТЭС спутниковые каналы связи, доступ в интернет, местную и междугородную телефонную связь. Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях специалисты компании организовали выделенные каналы и короткие номера для связи с губернатором Чукотского автономного округа, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа, главой Певека и диспетчерским пунктом Северных электрических сетей «Чукотэнерго».

«Организация связи на стратегически важном объекте, расположенном в самом северном городе России, — огромная ответственность. Конечно, работать в условиях тундры и вечной мерзлоты не просто. Наши специалисты прошли испытание холодом, непредсказуемым климатом, огромными расстояниями между населенными пунктами. Это по-настоящему уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Приятно осознавать, что “Ростелеком” поучаствовал в таком грандиозном деле», — сказала директор Хабаровского филиала «Ростелекома» Елена Хитрова.

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино.

Ранее «Ростелеком» создал высоконадежную корпоративную сеть передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электростанций в Северо-Западном, Центральном, Поволжском, Южном и Уральском федеральных округах.