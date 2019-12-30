Клиенты Сбербанка смогут покупать фильмы в ivi без ввода данных банковской карты

Онлайн-кинотеатр ivi совместно со Сбербанком запустили новую опцию для пользователей, которые предпочитают не расплачиваться банковской картой в интернете. Для того, чтобы оплатить покупки на ivi, теперь не обязательно вводить данные карты. Достаточно отсканировать соответствующий QR-код через приложение «Сбербанк онлайн» и подтвердить покупку в самом приложении. Оплата по QR-коду через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» пока доступна только на web, но в самое ближайшее время появится и для пользователей Smart TV.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников сказал: «Для Сбербанка очень важно предоставлять своим клиентам самые современные и удобные сервисы, с помощью которых легко можно оплатить необходимые товары и услуги. Именно поэтому партнерами Сбербанка все чаще становятся популярные отечественные онлайн-сервисы, которыми пользуются не только россияне, но и жители других стран».

Директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели онлайн-кинотеатра ivi Ирина Грандель отметила: «Культура платного контента развивается за счет существующей потребности пользователя получать удобный продукт и качественный контент. Мы на своем примере видим растущую лояльность к легальным видеосервисам, в том числе, к платному контенту. И стараемся предлагать пользователям не только огромную библиотеку фильмов и сериалов в лучшем качестве, но и лучшее продуктовое предложение, включая комфортный для пользователя способ оплаты. Мы верим, что возможность оплаты по QR-коду через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" поможет снизить у пользователей барьер перед оплатой онлайн и будет способствовать увеличению платящей аудитории».

В ближайшей перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими онлайн-кинотеатрами. По предварительным данным, уже в 2020 г. объем платежей в адрес этих компаний через «Сбербанк онлайн» может превысить 1 млрд руб.