REG.RU улучшил позиции по new gTLDs среди мировых регистраторов

Динамика регистраций адресов в новых доменных зонах REG.RU заметно опережает не только аналогичные показатели игроков российского доменного рынка, но и многих участников международного. Компания поднялась в рейтинге и теперь, по данным Ntldstats.com, занимает 13 место в мире.

Менее, чем за полгода REG.RU как прямой регистратор увеличил количество зарегистрированных доменных имён в новых зонах с 350000 до 435000. Это позволило обойти ранее опережавшего в рейтинге регистратора eNom и подняться на 13 место (другие российские компании не представлены среди топ-30 участников рейтинга).

Топ-15 регистраторов в мире по new gTLDs

Завершают топ-15 регистраторы крупных корпораций Alibaba Group Holding Ltd. и Google, занимая 14 и 15 места. Лидер рейтинга ещё один один из проектов Alibaba Group Holding Ltd, а также регистраторы NameCheap и GoGaddy.

Согласно данным ресурса Ntldstats.com, сегодня общее число адресов в new gTLDs достигает почти 32 млн. Из них на российских регистраторов приходится около 600 тыс.

«Одновременно с повышением осведомлённости о новых доменных зонах и осознанием их ценности борьба за пользователей между регистраторами будет усиливаться. Клиент будет делать выбор в пользу удобства и развитых экосистем, которые позволяют в одной точке приобрести пул услуг для создания сайта или запуска онлайн-бизнеса.

Я уверен, что REG.RU верно развивается в этом направлении, и в перспективе займёт ещё более высокую позицию в мировом рейтинге по показателям new gTLDs», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.