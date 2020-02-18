GPMD начинает размещение рекламы в Instagram

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) начинает размещение рекламы в социальной сети Instagram. Селлер стал эксклюзивным партнером технологической платформы MNFST, объединяющей 500 тыс. зарегистрированных в сети микроблогеров.

Компания MNFST развивает одноименное приложение, позволяющее обычным пользователям выступать в роли бренд-амбассадоров в Instagram и монетизировать свой социальный профиль. Пользователи приложения могут выбрать понравившийся им бренд и продвигать его среди своих подписчиков.

Приложение MNFST помогает пользователям создавать качественный визуальный контент. Несколько раз в неделю зарегистрированные микроблогеры получают от MNFST приглашения поучаствовать в рекламных кампаниях брендов. Затем человеку необходимо лишь сделать видео или фото и разместить их в своем аккаунте, остальное сделает система: дорисует фон, сообщения и анимацию. Искусственный интеллект позволяет контролировать мошеннический трафик (fraud) и показатель безопасности бренда (brand safety). Рекламодатели и медиаагентства могут следить за ходом рекламной кампании в режиме реального времени.

По итогам размещения пользователь платформы получает индивидуальное вознаграждение от бренда или скидки на товары и услуги, рассчитанные в зависимости от количества подписчиков (CPM-модель). Высокий вирусный потенциал и уникальная функциональность MNFST позволяют вовлекать блогеров и их подписчиков в экосистему бренда, стимулировать покупки, увеличивать средний чек и лояльность.

Приложение MNFST объединяет свыше 500 тыс. пользователей с зарегистрированными аккаунтами в Instagram и Twitter, готовых стать амбассадорами любимых брендов. Половина активных пользователей – более 250 тыс., находятся в России. Максимальный охват рекламной кампании на платформе достигает 200 млн показов. Средний прирост пользователей, подписанных на платформу MNFST, в июле-декабре 2019 г. составил до 5 тыс. человек в день.

Продукт компании MNFST уже успели протестировать крупные рекламодатели, включая «Тинькоф банк», «Яндекс.такси», Huawei, Tele2, всего более 45 брендов. Формат оказался востребованным у таких сегментов, как FMCG, косметические бренды, интернет сервисы, банковские услуги, ювелирные бренды.

Instagram остается одной из наиболее популярных в России социальных сетей. По данным Mediascope, ее ежемесячный охват в ноябре 2019 г. на мобильных устройствах и стационарных компьютерах составил более 33,5 млн человек (WEB-Index, Россия 100 тыс. +, население 12+ лет).

«Сеть микроблогеров MNFST – актуальный инструмент, способный одновременно обеспечить хороший охват и интеграцию бренда в контент, – сказал директор по развитию GPMD Сергей Коренков. – Реклама в Instagram поможет нашим рекламодателям транслировать свои сообщения на аудиторию простых пользователей, кастомизированные публикации обеспечивают высокий уровень взаимодействия с брендом. Новый продукт GPMD будет продаваться по цене, позволяющей конкурировать со стоимостью рекламы в видеоконтенте инфлюенсеров».

«Мы уверены, что цифровой социальный профиль – один из наиболее ценных активов современного человека, – отметил директор по развитию MNFST Мария Маркова. – Раньше только крупные блогеры и инфлюенсеры могли продвигать любимые бренды. Мы демократизируем рынок инфлюенс-маркетинга, открывая его миллионам обычных пользователей соцсетей. Peer2Peer-продвижение имеет очень высокий engagement rate – одну из ключевых для инфлюенс-маркетинга метрик. Всего за несколько месяцев 250 тыс. российских пользователей и десятки брендов открыли для себя новый канал продвижения».