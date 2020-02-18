«Ланит омни» запустил платформу для работы с клиентскими данными Rightway DMP

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявил о выводе на рынок решения для управления данными клиентов Rightway Data Management Platform (DMP). Платформа позволяет собирать и анализировать данные, монетизировать их, предоставляя другим брендам для рекламных целей, а также создавать высококачественные аудиторные сегменты для собственных programmatic-кампаний на основе первичных и вторичных данных.

Rightway DMP использует для сбора различные источники данных, в том числе лид-формы на сайте, CRM и мобильные приложения. Из клиентских данных платформа позволяет извлекать ценные для бизнеса инсайты о поведении целевой аудитории, а также формировать аудиторные сегменты для таргетированной рекламы.

Сегментировать клиентов можно по ряду параметров: намерениям покупки, возрасту, полу, действиям в офлайне. Таким образом, специалист по рекламе получает возможность создавать собственные аудитории с атрибутами, подходящими для его брифа, и охватывать пользователей, максимально заинтересованных в продуктах и услугах компании.

Технология Customer Journey Mapping (создание карты взаимодействия потребителя с брендом) помогает понимать паттерны поведения пользователей и извлекать ценные инсайты для бизнеса. Такая карта показывает траектории движения клиентов, совершивших и не совершивших целевое действие. Преимущество этой технологии перед классическими воронками продаж в том, то она учитывает «обходные пути» потребителя к продукту.

Rightway DMP помогает превратить пользовательские данные в источник пассивного дохода: маркетологи и специалисты по рекламе могут предоставить сегменты аудиторий, прошедшие анонимизацию, сторонним компаниям для запуска programmatic-кампаний. Среди преимуществ такого подхода, помимо извлечения прибыли, – возможность оценить эффективность аудитории в контексте взаимодействия с другими брендами.

Rightway DMP также предоставляет возможность использовать данные других брендов для супертаргетинга. Маркетологи смогут показывать рекламу товаров или услуг аудиториям других брендов с учетом их интересов, демографических данных, намерений покупки и сотен других параметров, доступных в нашей таксономии. Кроме того, данные сторонних компаний позволят маркетологам находить новую рекламную аудиторию по принципу look-a-like.

Максим Захир, генеральный директор компании «Ланит омни», сказал: «Мы гарантируем безопасность пользовательских данных. Контактные данные передаются исключительно в зашифрованном виде. Названия сегментов – это цифровые последовательности, не отражающие суть того, что находится внутри. Идентификаторы сегмента невозможно скачать ни в одной из систем. Промышленные системы, используемые нами, позволяют разместить рекламу только на конкретный сегмент».

Максим Захир подчеркнул, что одна из ключевых ценностей компании – это соблюдение требований безопасности. Клиентские данные хранятся в защищенном контуре, что подтверждается сертификатами ФСТЭК и ФСБ. Система полностью соответствует требованиям федерального законодательства о защите персональных данных ФЗ-152.