GPMD использует данные «Эвотора» в видеорекламе

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) начинает использовать обезличенные данные онлайн-касс ИТ-компании «Эвотор» для таргетирования видеорекламы. Наряду с данными «Эвотора» GPMD применяет обезличенную информацию о покупках потребителей в крупных сетевых супермаркетах России. Интерес брендов к рекламным кампаниям с использованием поведенческих таргетингов растет: по данным GPMD, объем таких размещений на сети селлера вырос с 8% в 2018-м до 18% по итогам 2019 года.

«Эвотор» начал поставлять GPMD данные о потребительском поведении. Компании принадлежит крупнейшая сеть Wi-Fi-сенсоров в стране – более 600 тыс. устройств в крупных городах и в малых населенных пунктах РФ. Сенсоры, встроенные в онлайн-кассы (кассовые терминалы) «Эвотора», получают у смартфонов прохожих и посетителей торговых точек MAC-адреса — обезличенные идентификаторы Wi-Fi-модулей мобильных телефонов. Основными потребителями онлайн-касс «Эвотора» являются предприятия малого и среднего бизнеса.

Ежемесячно «Эвотор» обрабатывает более 100 млн MAC-адресов. Платформа управления данными (DMP) агрегирует эту информацию и выделяет для таргетинга более чем 100 сегментов аудитории по типу услуг, геолокации и формату торговых точек: от небольших магазинов до крупных торговых комплексов.

С февраля рекламодатели GPMD могут запустить видеорекламу с применением офлайн-таргетингов «Эвотора» на инвентаре крупнейших видеоплатформ Рунета. Партнерство с «Эвотором» открывает для брендов, включая производителей товаров массового спроса (FMCG), нестандартные подходы к таргетированию, которое может основываться на местах посещения пользователей, а не на данных о покупках товаров. Например, для продвижения нового бренда смузи «Эвотор» поможет отобрать пользователей, которые часто посещают гастромаркеты и другие модные места и т.д. Также рекламодатели получат дополнительные возможности по таргетированию на уровне районов и ближайших торговых точек.

Клиенты GPMD могут применять для таргетирования видеорекламных кампаний на сети селлера данные трех крупных поставщиков. Наряду с «Эвотором» это компании, с которыми GPMD уже сотрудничает в сфере использования больших данных, – X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), а также Segmento (платформа для таргетирования рекламы в интернете на основе агрегированных онлайн и офлайн-данных).

«Процент рекламодателей, которые выбирают размещение с использованием поведенческих таргетингов, продолжает увеличиваться, – сказал директор по развитию GPMD Сергей Коренков. – Особенно заметным этот процесс стал в прошлом году: объем таких размещений на сети GPMD вырос с 8% в 2018-м до 18% по итогам 2019 года. При этом в 2015 на долю таких кампаний приходилось всего 3% бюджетов».

«Сотрудничество с крупнейшим селлером видеорекламы открывает для "Эвотора" новые перспективы на пути завоевания рекламного рынка, – отметил директор по развитию рекламных продуктов «Эвотора» Игорь Оганесян. – Мы получили возможность работать с еще более широким пулом площадок, также очень важно, что качество наших офлайн-таргетингов подтверждено GPMD методом опроса пользователей».