Искусство для всех: .ART становится всё популярнее

Количество регистраций домена .ART во всём мире растёт с каждым годом. За 2019 год показатель превысил 75 тысяч. Крупнейший российский хостинг-провайдер, регистратор доменов и Амбассадор зоны .ART делится статистикой и основными достижениями самой творческой доменной зоны.

В зоне .ART, по данным Ntldstats.com, зарегистрировано 75298 доменов (год назад число регистраций составляло 40000 доменов). Она входит в топ-40 самых популярных зон в мире. Коэффициент продления в .ART также остаётся одним из самых высоких. Для адресов категории «Стандарт» — 70%, для «Премиум» — 89%. Эти показатели выше средних по new gTLDs. Больше всего пользователей доменной зоны находится в США, Китае и Европе (Франция, Германия и Великобритания), однако в России интерес к .ART также прослеживается — около 5% доменов зарегистрировано именно здесь.

Чаще всего веб-адрес в .ART выбирают художники и разные арт-институции, которые поддерживают искусство или занимаются сохранением культурного наследия. Среди них междисциплинарная творческая группа AES+F (AESF.ART), фотограф Катерина Белкина (BELKINA.ART), художница Шентелл Мартин (SHANTELLMARTIN.ART) и образовательный проект Третьяковской галереи (LAVRUS.ART). Из культурных организаций можно отметить Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (PUSHKINMUSEUM.ART) и Мультимедиа арт музей (MAMM.ART), а также институт Марины Абрамович (MAI.ART).

Многие зарубежные бренды зарегистрировали .ART для своих действующих и будущих проектов. Компания Amazon использует переадресацию для раздела про искусство на AMAZON.ART. Краудфандинговая платформа Kickstarter приобрела домен KICKSTARTER.ART для отдельной страницы, где пользователи могут финансово поддержать художников и других представителей сферы искусства.

С 1 марта по 30 августа 2020 года в REG.RU каждый может зарегистрировать стандартный домен .ART по сниженной стоимости — всего за 299 рублей, а c 16 марта появится скидка 50% на премиум-домены. Специальная цена действует только на первый год регистрации. Подробнее о доменной зоне на сайте: https://www.reg.ru/domain/new/ART/.

«Мы видим, что художники, арт-институции и разные бизнесы в сфере культуры всё чаще выбирают домен .ART. Сайт позволяет им показать свою уникальность в Интернете через портфолио и другие инструменты, а .ART — отличный маркетинговый инструмент, который демонстрирует привязку проекта к миру искусства, а также погружённость владельца сайта в современные технологичные тренды. Для этой сферы это очень важно. Потенциал у доменной зоны ещё очень большой и с каждым годом количество регистраций в ней с большой вероятностью будет только расти», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, облачных VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.