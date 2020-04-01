REG.RU запустил сервис «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для айтишников

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU запустил веб-сервис для IT-специалистов, интернет-предпринимателей и пользователей, где можно отвлечься от стресса и медиашума, успокоиться и настроиться на позитивный лад с помощью расслабляющих аффирмаций. Ресурс доступен по адресу reg.ru/calm.

Аффирмация — термин из психосоматики. Это короткая фраза, которая при многократном повторении закрепляет определённую установку в подсознании человека, способствуя улучшению психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни.

Основной посыл «REG.Медитация» — забота о спокойствии и душевном равновесии пользователей, избавление от стресса. «Инфошум вокруг громких событий утомляет. Важно следить за актуальной информацией, но не менее важно сохранить ментальное здоровье», — гласит «REG.Медитация».

На странице сервиса доступно пять аффирмаций в видеоформате для разработчиков, домейнеров, владельцев онлайн-бизнеса, удалёнщиков и для всех интернет-пользователей. Текст аффирмаций разработан совместно с ведущими специалистами по психосоматике. Участники тестовой группы, прослушавшие аффирмации, отметили, что сразу же почувствовали эффект — спокойствие и концентрацию.

«Нынешняя обстановка у многих вызывает тревожные и негативные эмоции. Именно поэтому мы решили, что сейчас пользователям как никогда нужно научиться расслабляться, изолировать себя от медиашума, быть в гармонии с собой, окружающим миром и концентрироваться на важном. REG.RU, несмотря ни на какие изменения, продолжает работу и всегда готов поддержать пользователей как морально, так и предоставляя надёжные и актуальные сервисы», — отмечает генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.