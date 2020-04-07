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С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет

Интернет Хостинг и домены

Сегодня, 7 апреля 2020 года, российский национальный домен .RU отмечает 26-летие. Уже много лет подряд домен .RU продолжает оставаться одним из крупнейших доменов верхнего уровня в мире: по количеству зарегистрированных доменных имен он занимает 5 место среди национальных доменов и 8 место среди всех доменов верхнего уровня.

Сегодня в домене .RU зарегистрировано около 5 млн доменных имен (по состоянию на 10:00 7 апреля 2020 г. – 4990000), 95,7% из которых делегировано. Это очень высокий показатель – он означает, что подавляющее большинство доменных имен в .RU используется и работает. Так, только доменных имен с сервисами в .RU насчитывается 4515109 или 90,6% от общего числа. Из них используются для полноценных веб-сайтов 38,7%, для веб-приложений или одностраничных сайтов – 23,5%, только для почты – 18,5%, для редиректа – 4,9%, для парковки – 14,3%.

77,9% доменных имен зарегистрировано физическими лицами, оставшиеся 22,1% – компаниями и организациями. Всего же в домене .RU насчитывается 2110171 администраторов (владельцев) доменных имен. 75,5% или 1593917 администраторов управляют 1 доменом, а 1,6% или 34821 – более чем 10 доменами. На 100 администраторов – физических лиц приходится 227 доменных имен, а на такое же количество юридических лиц – 276.

За последние 10 лет в домене .RU было произведено 16259961 регистраций доменных имен, при этом только 30% из них (или 1497123 доменных имени) «моложе» 1 года. А старше 23 лет 764 доменных имени. В среднем же в день, по данным первых месяцев 2020 года, регистрируется 4270 новых доменов. Пользователи делают это с помощью сервисов 52 аккредитованных в национальном домене .RU регистраторов.

«Весь прошлый год и начало этого проходили под знаком празднования 25-летия домена .RU – юбилей стал настоящим праздником для всего Рунета. Координационный центр провел немало интересных мероприятий, по заказу КЦ был снят социальный фильм «Интернет для всех», рассказывающий о том, как Рунет помогает людям. Сегодня, в эпоху пандемии, тема использования интернет-технологий для всех стала еще более важной – если не самой актуальной. И мы надеемся, что домен .RU и все ресурсы, которые расположены на доменных именах в .RU, помогут россиянам пережить это непростое время и найти здесь помощь и поддержку. А у нас, несмотря на эти сложности, уже через месяц будет еще один праздник: в этом году 10-летие отмечает другой национальный домен верхнего уровня – кириллический домен .РФ», – рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

О том, что значит для них домен .RU и Рунет, рассказали друзья и партнеры Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Сергей Гребенников, директор РОЦИТ: «Скажу честно, я не думал, что Рунет и технологии будут настолько жизненно необходимы как сейчас: развлечения, телемедицина, общение, обучение и даже спорт – и все это онлайн 24/7. Думаю, что в декабре 2019 года никто бы мне не поверил, что без интернета не прожить, а теперь согласятся все. В эпоху пандемии и пользователи, и государство, и бизнес объединились, чтобы сохранить достижения, выйти из этой ситуации достойно и ничего не потерять. А что касается Рунета, то мы, конечно, оказались готовы: все сервисы работают, тяжелый трафик курсирует. Очень верю, что к 10-летию домена .РФ мы все снова выйдем в офлайн».

Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU: «В этом году мы отмечаем день рождения .RU в непростое время. Но одновременно с этим видим, какое значение интернет, и в частности Рунет, играет в жизни людей и даёт возможности для сохранения бизнеса, изменения и роста даже в нестабильной экономике. Крупные организации, в частности, инфраструктурообразующие, и те, кто давно ведёт бизнес и проекты в сети, оказались более готовы к новому вызову в техническом плане. С точки зрения маркетинга, отрасль также отреагировала быстро и очень чутко, предоставив самые разные сервисы как для бизнеса, так и для огромного числа людей. Можно воспринимать ситуацию как время переосмысления и поиска новых возможностей. Для офлайн-бизнеса это повод включить онлайн-составляющую в свою модель работы, тем более, что многие инструменты для этого доступны и просты в использовании. Крупнейшие интернет-компании, включая REG.RU, поделились своим опытом организации работы распределённых команд, и эта информация также общедоступна. Я уверен, что и после некоторых пертурбаций Рунет останется одной из крупнейших в мире экосистем. Пандемия, напротив, даст буст для ещё более мощного развития».

Андрей Кузьмичев, генеральный директор RU-CENTER: «В этом году Рунету исполняется 26 лет, 10 лет – домену .РФ, 20 лет – RU-CENTER. Серьезные даты для Рунета совпали с серьезным историческим моментом для всего интернет-сообщества и каждого отдельного человека — глобальной пандемией коронавируса и изоляцией людей дома по всему миру. Именно в эти дни мы отчетливо понимаем, какие возможности интернет дает каждому из нас — возможность удаленно работать, учиться, общаться с родными и близкими. Вместе с этим именно сегодня проходит настоящие испытание весь Рунет, начиная от сетей связи и точек обмена трафиком, до дата-центров и инженеров конкретных сервисов, которые в круглосуточном режиме обеспечивают кратно возросшую активность пользователей. Прямо сейчас в онлайн устремились не только миллионы пользователей, но и тысячи бизнесов. Отдельно радует, как ключевые ИТ-игроки помогают гражданам и бизнесу: открывают бесплатный доступ к своей информации, предлагают бизнесу конкретную помощь. Так и мы в RU-CENTER объявили программу помощи с ИТ-инфраструктурой всем компаниям, оказавшимся в сложной ситуации. Уверен, что ускоренная ломка привычных традиций, которая происходит сейчас, приведет к ускорению темпов цифровизации общества, бизнеса и экономики. Онлайн-образование, заказ продуктов и еды через интернет, телеконференции и геораспределенная работа бизнесов прямо сейчас врываются в нашу привычную жизнь. Всё это не только большое испытание для нас, но и огромное пространство возможностей для появления новых сервисов, новых предпринимателей, расширения существующих интернет-бизнесов».

Александр Иванюк, председатель Исполкома АДЭ: «В это непростое время национальная доменная зона и российский сегмент сети Интернет, несмотря на возросшую нагрузку, являются оплотом стабильности и помогают людям сохранить привычный жизненный уклад, продолжая обеспечивать бесперебойную работу информационно-коммуникационных технологий без видимого ухудшения качества оказания услуг. Безусловно, вынужденная самоизоляция большой части населения даст толчок дальнейшему технологическому развитию и ускорению внедрения онлайн-сервисов и платформ в бизнесе, образовании и иных сферах жизни. Возросшая потребность в интернет-технологиях позволит выявить существующие недоработки и уязвимые места и задаст отраслевому сообществу дальнейший вектор развития. Хочу отметить важную роль Координационного центра национального домена сети Интернет в развитии национальной ИКТ-инфраструктуры и обеспечении доверия и безопасности при её использовании».

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК: «Так получилось, что в 2020 году День рождения Рунета совпал с пиком мероприятий, направленных на борьбу с распространением вспышки нового коронавируса, поэтому в первую очередь хочется обратить внимание на сплоченность индустрии: мы в РАЭК активно участвуем и координируем инициативы, связанные с последними событиями, и следим за и их влиянием на цифровые сервисы, работу интернет-игроков, модификацию онлайн-сервисов. РАЭК с удовлетворением фиксирует рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто лишен привычного рода деятельности / офлайн-коммуникаций. Мы еще раз убедились, что в России есть большое количество собственных онлайн-сервисов - мощных, конкурентных, эффективных. Кроме того, в эти дни и большинство офлайн-компаний, игроков традиционных рынков цифровизируют свои услуги небывалыми темпами, переводят деятельность в онлайн и вступают в коллаборацию с интернет-игроками. Всё это вместе демонстрирует не только социальную миссию цифровой среды, но и является масштабной работой на пользователя, гражданина».

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