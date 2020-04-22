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こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами

Интернет Хостинг и домены

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл регистрацию интернационализированных доменных имён (IDN) с Unicode — символами нелатинских алфавитов. Теперь пользователи могут регистрировать адреса для сайтов с символами казахского, украинского, армянского, каталанского, греческого, японского и десятков других алфавитов. Такие адреса могут заинтересовать владельцев локальных бизнесов, а также создателей национальных культурных проектов в различных странах.

Зарегистрировать домены с символами нелатинских национальных алфавитов можно в 72 доменных зонах, в каждой свой набор доступных к регистрации символов, установленный правилами. Самый большой набор в .COM — более 80 алфавитов. Доступны армянский, грузинский, казахский, белорусский, греческий, японский и многие другие.

Ограничения по количеству символов в доменном имени с юникодом соответствуют правилам каждой конкретной зоны: например, в .RU это не менее 2 и не более 63 символов. Символы следует считать в punycode-представлении. Условия регистрации и цены доменов с символами национальных алфавитов такие же, как для адресов с латинскими. Примеры возможных к регистрации доменов на разных языках: խնդրում.com, მზე.com, すべての人の健康.store, और.net, дүкен123.com.

regrudomains.png

Доменные зоны, в которых можно зарегистрировать адрес с символами Unicode в REG.RU

Характеристику каждой доменной зоны можно посмотреть в энциклопедии доменных зон REG.RU.

Чтобы зарегистрировать домен, необходимо ввести в строку подбора желаемое доменное имя. Если он свободен, выбрать его и перейти к регистрации и оплате услуги.

«Домены с национальными символами позволяют нашим клиентам, находясь в любой точке мира, зарегистрировать адрес на самых разных языках. Решение подойдёт тем, кто хочет продвигать бизнес в определённой стране и подчеркнуть его локальную принадлежность, запустить культурный или некоммерческий проект. Сегодня REG.RU обслуживает более 366 тысяч IDN-доменов, большинство из которых кириллические. Мы уверены, что в скором времени это число вырастет за счёт прироста адресов на других языках», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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