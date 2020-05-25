В myTracker появился новый инструмент для сегментирования аудитории

Платформа аналитики myTracker расширила возможности для анализа и работы с данными. Разработчикам приложений стал доступен новый инструмент для сегментации аудитории по социально-демографическим характеристикам, активности пользователей, источникам трафика, а также по кастомным событиям.

В myTracker теперь доступна возможность создавать собственные аудиторные сегменты и оценивать поведение разных категорий пользователей. Например, можно узнать, как часто использует приложение аудитория, регулярно совершающая покупки или потратившая определенную сумму. Разработчики смогут выяснить, как ведет себя аудитория, привлеченная с помощью той или иной рекламной кампании, и какими функциями приложения чаще всего пользуются платящие пользователи.

Чтобы выявить поведенческие характеристики определенной аудитории, достаточно применить фильтрацию результатов по соответствующему сегменту в отчетах.

Анализ полученных данных позволит увеличить эффективность продвижения, перераспределяя бюджет в пользу источников трафика, дающих лучший результат. Данные также помогут усовершенствовать продукт в соответствии с выявленными инсайтами о его использовании разными сегментами аудитории, либо найти причины аномалий и устранить их.