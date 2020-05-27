Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете

Координационный центр доменов .RU/.РФ запустил новую программу поддержки кириллических доменов. Проект, получивший название «Поддерживаю.РФ», направлен на решение одной из важнейших проблем в работе с нелатинскими и, в частности, кириллическими доменными именами – обеспечение их прозрачной поддержки в программном обеспечении.

Несмотря на то, что нелатинские доменные имена (IDN) существуют уже более 10 лет, значительная часть ПО использует конвертацию доменов в ASCII через преобразование Punycode и отображает их в таком виде, что пугает неподготовленных пользователей и ухудшает пользовательский опыт. Отдельную проблему составляют интернационализированные почтовые адреса (EAI), которые до сих пор используются крайне редко, так как отказ в их поддержке на любом из промежуточных почтовых узлов приводит к недоставке сообщения.

«Поддерживаю.РФ» призван помочь разработчикам программного обеспечения реализовать полноценную поддержку IDN-доменных имен и EAI-почтовых адресов, в первую очередь, кириллических, в их продуктах, а системным администраторам – правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такую возможность. На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами и почтовыми адресами, включая стандарты и описания лучших практик по их обработке в программном обеспечении, а также постоянно обновляется каталог программных продуктов с указанием текущей ситуации с поддержкой ими IDN- и EAI-протоколов.

Проект также содержит багтрекер, куда каждый желающий может внести протестированный им программный продукт, пока не поддерживающий нелатинские доменные имена, описать связанные с этим проблемы, а также предложить доработки. Контрибуторы продуктов с открытым исходным кодом, при желании, могут взять на себя внесение в код необходимых для поддержки IDN-доменов и EAI-почтовых адресов исправлений. В ближайшее время на сайте проекта также появятся обучающие курсы по работе с IDN-доменами и EAI-адресами с возможностью получения сертификата.

Как рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, в национальных доменных зонах контента на национальных языках гораздо больше, чем в общих доменах верхнего уровня. И IDN-домены, к которым относится и .РФ, способствуют сохранению языкового многообразия в сети, поддерживают пользователей, которые владеют только родным языком, и помогают большему числу людей стать полноценными интернет-пользователями. «Но для прозрачного и простого использования эти домены должны полностью поддерживаться существующим программным обеспечением, и проект "Поддерживаю.РФ" – шаг к решению этой задачи», – отметил Воробьев.

Руководитель проекта «Поддерживаю.РФ» Мария Колесникова добавляет, что по данным исследования ЮНЕСКО, 98% веб-страниц содержат контент всего на 12 национальных языках, и необходимо прилагать усилия для сохранения позиции и развития присутствия русского языка онлайн не только в области контента, но и на уровне инфраструктуры интернета. А для этого требуется полноценная экосистема поддержки кириллических доменных имен и почтовых адресов, над которой нужно работать всему русскоязычному интернет-сообществу.

Проект «Поддерживаю.РФ» был запущен Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ в честь десятилетнего юбилея домена .РФ, делегированного 12 мая 2010 г. Он продлится до конца 2020 г. и завершится награждением наиболее активных участников.