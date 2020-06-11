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Спецпроекты

Пользователи приложения «Честный знак» проверили более 6 млн товаров

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Приложением для проверки подлинности товаров «Честный знак» воспользовались почти 700 тыс. пользователей, которые просканировали свыше 6 млн кодов товаров.

Бесплатное приложение «Честный знак» — часть национальной системы маркировки товаров, которая с 1 июля 2020 г. в обязательном порядке вводится в отношении всех лекарств, обуви и сигарет на российском рынке, а позже распространится и на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию как на самые подделываемые товары.

С помощью приложения можно сканировать уникальные цифровые Data Matrix коды на упаковке, которые подобно паспорту, содержат всю информацию о товаре: где произведен, из каких материалов сделан, легально ли введен в оборот.

Сейчас по Data Matrix коду уже можно проверять сигареты, мех и обувь — эти товары давно маркируются и в огромном количестве присутствуют в продаже.

Лидером по числу сканирований кодов стала обувь. Пользователи приложения проверили более 2,7 млн наименований обуви. На втором месте — меховые изделия, которые маркируются с 2016 г. Более 1 млн кодов шуб просканировали пользователи с помощью «Честного знака». На третьем месте табачная продукция с 740 тыс. кодов.

Количество скачиваний приложения, которое доступно на iOS и Android, приблизилось к отметке в 700 тыс.

«"Честный знак" умеет сканировать не только маркировку Data Matrix, но и другие обозначения, которые зачастую бывают непонятны для покупателя», – сказал руководитель продукта Евгений Матвеев.

Приложение, помимо кодов маркировки, умеет расшифровывать любые условные обозначения на упаковке: как ухаживать за изделиями, использовать и утилизировать, что значит тот или иной сертификат. Такая опция позволяет разобраться во всех непонятных обозначениях, например, на бирках по уходу за одеждой.

«Честный знак» «узнает» и штрихкоды, которые дают общую информацию о товаре: состав, габариты, изображение товара, условия хранения и все, что производитель обычно указывает на этикетке мелким шрифтом. Штрихкод можно расшифровать даже на товарах, не подлежащих обязательной маркировке.

Если по штрихкоду товар не найден в приложении, значит, товар не внесен в национальный каталог — стандартизированную базу всех товаров на российском рынке, где у каждого продукта есть свой профиль.

Если код Data Matrix не найден на товаре, чья товарная категория должна быть обязательно промаркирована, это значит, что товар продается с нарушениями, и о них можно сообщить прямо в приложении. Сроки обязательной маркировки можно проверить на сайте честныйзнак.рф.

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