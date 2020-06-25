Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Mail.ru Group расширила возможности закупки видеорекламы в форматах Rewarded видео и Interstitial видео

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group открыла рекламодателям доступ к закупке видеорекламы с вознаграждением (Rewarded видео) и полноэкранной рекламы (Interstitial видео) при продвижении мобильных игр и приложений в отдельных кампаниях myTarget. Пользователи рекламной платформы смогут точнее оценивать эффективность каждого из форматов и выбирать тот, который лучше отвечает задачам бизнеса.

Теперь, запуская в myTarget кампанию для продвижения мобильных игр или приложений, рекламодатель может выбрать формат Rewarded видео или Interstitial видео. Ранее эти форматы были объединены в один — «Полноэкранное видео».

Rewarded видео и Interstitial видео особенно популярны при продвижении мобильных игр. Использование каждого из них в отдельности дает возможность более точно измерить эффективность кампаний и повышать рентабельность инвестиций в продвижение. Закупка доступна по моделям oCPM, CPM или CPC.

Реклама в формате Rewarded видео представляет собой полноэкранный видеоролик, за просмотр которого пользователи получают вознаграждение в игре или приложении: виртуальную валюту, игровые предметы, эксклюзивные материалы, платный контент и другое. Формат зарекомендовал себя как один из лучших для продвижения мобильных игр. При этом пользователь сам выбирает, просматривать ролик или нет.

Формат Interstitial видео – также полноэкранный; это рекламный ролик, который проигрывается внутри мобильного приложения перед загрузкой контента или в момент его смены.

Другие материалы рубрики

В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

«Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

Минкомсвязи ввело новые классы российского ПО. Теперь их почти 100

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live