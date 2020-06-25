Mail.ru Group расширила возможности закупки видеорекламы в форматах Rewarded видео и Interstitial видео

Mail.ru Group открыла рекламодателям доступ к закупке видеорекламы с вознаграждением (Rewarded видео) и полноэкранной рекламы (Interstitial видео) при продвижении мобильных игр и приложений в отдельных кампаниях myTarget. Пользователи рекламной платформы смогут точнее оценивать эффективность каждого из форматов и выбирать тот, который лучше отвечает задачам бизнеса.

Теперь, запуская в myTarget кампанию для продвижения мобильных игр или приложений, рекламодатель может выбрать формат Rewarded видео или Interstitial видео. Ранее эти форматы были объединены в один — «Полноэкранное видео».

Rewarded видео и Interstitial видео особенно популярны при продвижении мобильных игр. Использование каждого из них в отдельности дает возможность более точно измерить эффективность кампаний и повышать рентабельность инвестиций в продвижение. Закупка доступна по моделям oCPM, CPM или CPC.

Реклама в формате Rewarded видео представляет собой полноэкранный видеоролик, за просмотр которого пользователи получают вознаграждение в игре или приложении: виртуальную валюту, игровые предметы, эксклюзивные материалы, платный контент и другое. Формат зарекомендовал себя как один из лучших для продвижения мобильных игр. При этом пользователь сам выбирает, просматривать ролик или нет.

Формат Interstitial видео – также полноэкранный; это рекламный ролик, который проигрывается внутри мобильного приложения перед загрузкой контента или в момент его смены.