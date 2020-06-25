Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Интернет Веб-сервисы

В «Одноклассниках» появилась возможность загружать свои наборы стикеров. Пользователям помогает чат-бот, который подсказывает и направляет, забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак.

Теперь пользователи смогут обмениваться эмоциями не только с помощью предложенных стикерпаков, но и создавать свой контент для общения с друзьями и близкими. Например, можно сделать стикеры с общими шутками, любимыми фразами и образами, и поделиться ими с друзьями.

Новый сервис также позволит авторам, знаменитостям и брендам более эмоционально общаться со своими подписчиками в ОК. Бренды с помощью своих стикеров смогут встроиться в ежедневную коммуникацию с пользователями, повысить узнаваемость продукта и увеличить количество контактов с аудиторией. Блогеры и знаменитости получат дополнительное вовлечение подписчиков и смогут расширить круг своих фанатов в ОК.

Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, нажав на него. Благодаря этому стикеры органически распространяются среди пользователей соцсети. В ближайшее время в ОК станет доступна статистика установок стикерпаков.

Все, кто создаст свои наборы до 30 июня, получат шанс выиграть приз от ОК: 10 вертикальных пылесосов Bosсh будут разыграны случайным образом среди всех авторов; пять смартфонов iPhone 11 получат создатели популярных стикеров, получившие наибольшее число установок; автор самого креативного стикерпака, который привлечет внимание разработчиков ОК, получит награду «Выбор редакции» и один смартфон iPhone 11 в подарок.

Победителей назовут 3 июля 2020 г. в группе «Стикеры в ОК».

Ежедневно до 10 млн пользователей ОК отправляют стикеры в комментариях и сообщениях. В начале 2020 г. в соцсети появились персонализированные стикеры, создаваемые нейросетью для брендов. Первым их использовал сервис такси «Ситимобил», получив значительный рост участников группы и 500 тыс. установок за три дня.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

«Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

Минкомсвязи ввело новые классы российского ПО. Теперь их почти 100

Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Громче грома: самые мощные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live