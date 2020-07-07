Стартап с русско-украинскими корнями Signum.ai привлек $500 тысяч

Стартап Signum.ai закрыл раунд в $500 тыс. от Starta Ventures, Next Ventures и инвестора-ангела, пожелавшего остаться анонимным. Инвестиции команда использует для развития продаж на рынке США.

Компания разрабатывает решения на базе ИИ, которые в режиме реального времени собирают и анализируют более миллиарда точек данных: аккаунты в соцсетях, СМИ, блоги, форумы, порталы и помогает находить в этих данных важные идеи и инсайты. Signum.ai позиционирует себя как productivity tool для маркетинговых и сейлз-команд, который позволяет компаниям зарабатывать больше.

Ключевые продуктовые решения: поиск новых «теплых» лидов на основании событийной цепочки (триггеров); глубокие маркетинговые исследования и конкурентная разведка для построения рекламных стратегий на базе фактов; автоматический подбор микро- и макроинфлюенсеров в любой соцсети с детальной аналитикой аккаунтов и подписчиков.

Артем Гладких, основатель Signum.ai, начал свой предпринимательский путь в родном городе Липецке (Россия).

В 2015 г. у Артема был первый «небольшой exit». После чего предприниматель сфокусировался на продукте по анализу бизнес-идей Test4startup. На рынке США пошел кратный рост интереса и трафика, но проект не зарабатывал. Артем решил выйти из проекта и вернулся с новой идеей, новой командой и прибыльным проектом Signum.ai.

«Когда ты просто пишешь код, который впоследствии меняет чью-то реальность — это по-настоящему круто. Но если твой проект ничего не зарабатывает, такая модель не будет работать в новом мире. Поэтому в проекте Signum.ai мы сперва начали зарабатывать деньги, а уже после этого решили привлекать раунд», — сказал Артем Гладких, CEO и основатель Signum.ai.