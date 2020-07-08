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Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA

Интернет Интернет-реклама Big Data

Rambler Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA, и 1DMC – независимой бирже данных, объединяющей поставщиков и потребителей для обмена анонимными знаниями об аудитории. При этом Rambler Group предоставит возможность таргетинга в своей рекламной сети на собственные сегменты пользователям DMPkit.

Используя неперсонифицированные данные, доступные в 1DMC, и обогатив их с помощью собственных технологий, Rambler Group сможет проводить еще более точные таргетированные рекламные кампании. Биржа предоставляет свыше 2,5 тыс. различных атрибутов внешних данных от различных поставщиков: в частности, социально-демографические параметры, тематические интересы, геоданные и другие категории обезличенных данных об интернет-аудитории. На основе выбранных параметров формируется сегмент, который передается в programmatic-платформу для последующих показов рекламы пользователям, попавшим в него. Сейчас с 1DMC работают более 20 поставщиков данных, в совокупности они формируют суточную аудиторию свыше 85 млн уникальных интернет-пользователей.

Михаил Фирулик, технический директор департамента разработки рекламных технологий Rambler Group, сказал: «Благодаря партнерству с CleverDATA, "Модель пользователя", собственная DMP-платформа Rambler Group, обогатится весомым массивом данных. Данные Биржи 1DMC позволят группе повысить эффективность рекламных коммуникаций за счет еще более глубокой персонализации сообщений и точного таргетирования на новые, более узкоспециализированные аудиторные сегменты, и, следовательно, укрепить свое лидерство на рынке digital-рекламы».

Денис Афанасьев, генеральный директор CleverDATA, сказал: «Данные о пользователях сами по себе не представляют существенной ценности для бизнеса, если данные, а также полученные на их основе знания, не используются для дальнейших таргетированных рекламных коммуникаций. Как разработчик платформы по управлению данными мы в CleverDATA уделяем большое внимание подключенным к нашим продуктам рекламным площадкам. Партнерство с Rambler Group позволяет нашим заказчикам расширить возможности по коммуникациям с клиентами на всю рекламную сеть Rambler Group».

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