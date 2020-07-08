Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA

Rambler Group и CleverDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными CleverDATA, и 1DMC – независимой бирже аудиторных данных, объединяющей поставщиков и потребителей для обмена анонимными знаниями об аудитории.

Обезличенные данные об интернет-аудитории от различных поставщиков, подключенных к бирже данных, теперь доступны для проведения более точных таргетированных рекламных кампаний клиентов Rambler Group.

Благодаря неперсонифицированным данным, доступным в 1DMC, клиенты Rambler Group смогут проводить еще более точные таргетированные рекламные кампании. Биржа предоставляет свыше 2 500 различных атрибутов внешних данных от различных поставщиков: в частности, социально-демографические параметры, тематические интересы, геоданные и другие категории обезличенных данных об интернет-аудитории. На основе выбранных параметров формируется сегмент, который передается в programmatic-платформу для последующих показов рекламы пользователям, попавшим в него. Сейчас с 1DMC работают более 20 поставщиков данных, в совокупности они формируют суточную аудиторию свыше 85 млн уникальных интернет-пользователей.

Михаил Фирулик, технический директор департамента разработки рекламных технологий Rambler Group, отметил: «Благодаря партнерству с CleverDATA, «Модель пользователя», собственная DMP-платформа Rambler Group, обогатится весомым массивом данных. Данные Биржи 1DMC позволят группе повысить эффективность рекламных коммуникаций за счет еще более глубокой персонализации сообщений и точного таргетирования на новые, более узкоспециализированные аудиторные сегменты, и, следовательно, укрепить свое лидерство на рынке digital-рекламы».

Денис Афанасьев, генеральный директор CleverDATA, сказал: «Данные о пользователях сам по себе не представляют существенной ценности для бизнеса, если данные, а также полученные на их основе знания, не используются для дальнейших таргетированных рекламных коммуникаций. Как разработчик платформы по управлению данными мы в CleverDATA уделяем большое внимание подключенным к нашим продуктам рекламным площадкам. Партнерство с Rambler Group позволяет нашим заказчикам расширить возможности по коммуникациям с клиентами на всю рекламную сеть Rambler Group».