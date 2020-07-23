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Платформа myTracker расширила возможности аналитики за счет трекинга предустановок

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Пользователи myTracker получили инструмент для оценки эффективности продвижения приложений через предустановки. Теперь легко понять, оправдывает ли себя сотрудничество с производителями устройств и вендорами или лучше вложиться в другие способы продвижения.

Предустановка приложения – популярный метод продвижения. Многие разработчики заключают договоры с производителями устройств и вендорами, рассчитывая таким образом привлечь аудиторию: потребитель покупает гаджет с уже установленным приложением, а значит, велика вероятность того, что он им воспользуется. Однако этот способ продвижения не всегда оправдывает вложенные в него средства, и раньше было сложно корректно оценить его эффективность. Теперь же пользователи myTracker могут получить такую информацию прямо в «Конструкторе отчетов» в своем личном кабинете в системе.

В myTracker доступны данные о ROI, доле пользователей, открывших предустановленное приложение, продолжительности сессий и характеристиках аудитории, взаимодействующей с предустановленным сервисом. Полученную информацию можно использовать для повышения эффективности продвижения приложения в дальнейшем.

При этом трекинг предустановок – единственный способ оценить эффективность этого вида продвижения: когда пользователи обновляют приложение через магазин, предустановленную версию уже невозможно отличить от обычной по названию, и только трекинг предустановок гарантирует точность данных.

Еще одно преимущество трекинга предустановок в том, что он предотвращает неверную атрибуцию за счет привязки факта установки к конкретному источнику трафика (производителю устройства или вендору). В других же случаях возможны случайные совпадения, которые после обновления или запуска приложения связывают его с рекламными партнерами, которым разработчик впоследствии вынужден платить за такие атрибуции.

Наконец, трекинг предустановок помогает работать с аудиторными сегментами. Пользователей, привлеченных в приложение с помощью предустановки, можно выделить в отдельный сегмент для удобного составления отчетов и фильтрации данных, относящихся к этой аудитории. Также это будет полезно, если разработчик сотрудничает с несколькими производителями устройств (вендорами): можно создать несколько сегментов и сравнивать их показатели.

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