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Mail.ru Group поможет рекламодателям составить портрет потенциальной аудитории

Интернет Интернет-реклама

Mail.ru Group запустила в myTarget новый бесплатный инструмент — «Портрет аудитории». С его помощью рекламодатели могут быстро оценить основные характеристики загруженного сегмента аудитории – и скорректировать кампании в соответствии с ними.

Новый инструмент даст бизнесу возможность не только повысить эффективность продвижения, но и оптимизировать расходы. Экспресс-оценка позволяет бренду самостоятельно и оперативно проанализировать общие характеристики реальных и потенциальных клиентов, не привлекая специалистов по исследованиям.

Составить портрет можно по загруженному в рекламный кабинет сегменту аудитории — из собственной клиентской базы или по данным счетчика top.mail.ru, если он подключен к аккаунту в myTarget. Система анализирует обезличенные данные пользователей в сегменте и отображает важные параметры — пол, возраст и географию. Также в портрете сегмента указана аффинитивность: этот индекс показывает, насколько те или иные долгосрочные интересы характерны для данной аудитории. Платформа анализирует 20 категорий интересов и распределяет их в порядке убывания – от наиболее актуальной к наименее подходящей.

На основании этих данных рекламодатель может скорректировать настройки кампании — выбрать самые подходящие ключевые сообщения, таргетинги и креативы, переключиться на другой сегмент аудитории и так далее.

Таким образом, инструмент поможет рекламодателям не только оценить важные характеристики аудитории, но и повысить эффективность рекламных кампаний.



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