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«Одноклассники» запустили интерактивную рекламу в мобильной ленте новостей

Интернет Интернет-реклама

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый формат интерактивной рекламы в формате HTML5, с которым можно взаимодействовать прямо в ленте новостей. Рекламодатели смогут в игровой форме знакомить пользователей со своими товарами или услугами, раздавать поощрительные призы в виде персональных скидок, промокодов и других подарков.

Интерактивный формат размещается в ленте пользователя и выглядит как пост с кнопкой, при клике на которую запускается мини-игра. Он обеспечивает двустороннее взаимодействие с аудиторией, а визуальные образы из мини-игры повышают узнаваемость бренда. По завершении интерактива пользователь может получить промокод от бренда, начать общение с чат-ботом, перейти в группу в ОК или на внешний сайт рекламодателя.

По результатам тестовых кампаний интерактивный рекламный формат в среднем приносит в три раза больше конверсий, чем стандартные промопосты и позволяет эффективнее рассказать о продукте и сподвигнуть пользователя к целевому действию. Одним из первых новый формат протестировал бренд ювелирных украшений Sokolov. По сюжету игры пользователь должен выбрать свой сюрприз из представленных на экране коробочек с украшениями. По итогам интерактива каждый, кто выполняет задание, получает купон или скидочный промокод на покупку ювелирных украшений бренда.

Интерактивная реклама работает в мобильном приложении ОК на платформе Android. Разработка уникальных проектов в новом формате доступна по запросу.

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