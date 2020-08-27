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«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии целевых действий пользователей

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Директ» представил опцию оплаты за конверсии. Она позволяет покупать по фиксированной цене целевые действия пользователей — скажем, заказы на сайте или заполнение заявок.

За четыре месяца открытого теста новая опция показала, что подходит самым разным рекламодателям «Директа». Проведено более 2 миллионов важных целевых действий для более 3 тысяч организаций и готовы к запуску для всех. 63% рекламодателей, которые уже протестировали новинку, — это малый и средний бизнес.

Новая модель оплаты работает в стратегии «Оптимизация конверсий» и доступна во всех основных типах кампаний. В настройках автостратегии «Оптимизация конверсий» нужно открыть вкладку «Средняя цена конверсии». В параметрах стратегии поставить переключатель «Оплата за конверсии» в активное положение и указать цель из «Яндекс.Метрики», цену конверсии.

Сориентироваться в выборе цели и цены конверсии помогут подсказки в интерфейсе.

В кампаниях, где нужные цели уже достигались, «Директ» рассчитает среднюю цену конверсии за последние две недели и подскажет в интерфейсе. В новых кампаниях, где конверсий ещё не было, ориентиром будет СРА на логине за те же 14 дней. Со временем в интерфейсе также появятся рекомендации с учётом средних данных по индустрии — для тех, кто ещё не размещал рекламу в «Директе».

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