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TAD Development и Cleverbots запустили сервис генерации видеороликов

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ИТ-компания TAD Development совместно с Cleverbots, занимающейся интеграцией решений на базе искусственного интеллекта, разработали веб-приложение для казахстанского филиала компании «Кимберли-Кларк», производителя бумажно-гигиенической продукции. Новый сервис позволяет пользователям генерировать видеоролики с фотографиями своего ребенка, а компании – повышать лояльность к бренду Huggies на территории Казахстана.

«Кимберли-Кларк Казахстан», дочерняя компания Kimberly-Clark Corporation, совместно с ИТ-компаниями Cleverbots и TAD Development запустила несколько маркетинговых кампаний по продвижению продукции Huggies. Первыми стали системы получения купонов – за время акции ими воспользовались несколько сотен тысяч пользователей. Следующим шагом в этом направлении стал запуск сервиса, с помощью которого родители смогут создавать персонализированные видеоролики с фотографиями своих детей в фирменной стилистике бренда.

Специалисты TAD Development разработали веб-приложение для генерации видео Baby Adventure. В административном интерфейсе модераторы сервиса проверяют загруженный пользователями контент, что важно, учитывая «детскую» направленность PR-кампании и вовлеченность бренда Huggies. Веб-приложение интегрировано с сервисом обработки видео, который работает в многопоточном режиме, что позволяет одновременно запускать несколько видео в обработку.

Для генерации уникального видеоконтента пользователь вносит персональную информацию и загружает фотографии своего ребенка. После модерации заявки генерируется персонализированное видео, которое можно получить в течение 10 минут в SMS-сообщении или на электронной почте. Полученным роликом сразу же можно поделиться в социальных сетях: видео имеет оптимальные длину и разрешение и оформлено в корпоративной стилистике Huggies.

Приложение имеет механизмы защиты от сетевых атак и взлома учетных записей, валидировано на соответствие стандартам безопасности международной корпорации Kimberly-Clark.

«Один из основных акцентов проекта – обеспечение сетевой безопасности сервиса, поэтому вопросу обеспечения устойчивости к атакам в продукте было уделено особое внимание. Приложение прошло security-сканирование по стандарту международной компании Kimberly-Clark и отвечает современным практикам качества безопасности для публично доступных веб-приложений. Проект дал нам много интересного опыта и пополнил список наших кейсов по разработке ИТ-решений для крупного enterprise-сегмента», – сказал Тарас Фёдоров, генеральный директор TAD Development.

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