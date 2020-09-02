Mail.ru Group поможет анализировать доходы от рекламы в приложениях

Mail.ru Group объявила о запуске детальной аналитики по рекламной монетизации мобильных приложений, подключенных к рекламной сети myTarget. Разработчики и маркетологи увидят, какие форматы рекламы в мобильных играх и приложениях приносят наибольший доход и сильнее вовлекают аудиторию.

Статистика доступна для всех приложений в рекламной сети myTarget. Данные можно просмотреть в системе мультиплатформенной аналитики и атрибуции myTracker.

Аналитики, разработчики и издатели приложений смогут проверять, сколько раз была показана реклама, какой доход она принесла, сколько стоила тысяча контактов (CPM). Также можно будет отслеживать объем аудитории, которая за выбранный период хотя бы раз видела рекламу в приложении (вовлеченная аудитория) и степень вовлеченности пользователей. Кроме общей статистики, myTracker показывает и отдельные срезы: по видам устройств, форматам или рекламным размещениям в приложении.

Данные доступны с разбивкой по часам. Это помогает анализировать активность аудитории и динамику монетизации в приложении в разное время суток.

Чтобы получить доступ к аналитике рекламной монетизации, необходимо подключить аккаунт издателя (партнера myTarget) к myTracker.