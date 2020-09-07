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Виртуальная АТС «Яндекс.Телефония» поможет принять и обработать входящие звонки

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» представил новые возможности сервиса виртуальной АТС «Яндекс.Телефония», который поможет сохранить клиентов, привлеченных через «Директ».

«Яндекс.Телефония» — сервис для контроля и анализа всего потока входящих звонков. Около 30 тысяч компаний уже пользуются сервисом, а телефонные номера можно использовать с кодами 90 городов России.

Телефония подойдёт не только тем, у кого есть сотрудники для общения с клиентами, но и тем, кто отвечает на звонки самостоятельно.

За последние полгода в «Телефонии» появились новые возможности: от быстрого управления входящим потоком до получения расширенной аналитики по звонкам. Они помогут упорядочить и облегчить работу с обращениями клиентов.

Сервис позволяет просматривать число звонков за месяц и какие звонки завершились покупкой. Можно создавать чёрные и белые списки контактов, чтобы не тратить время на нежелательные звонки и выделять клиентов с особым статусом.

Аналитика звонков поможет проследить всю цепочку взаимодействия с клиентом и понять, как её оптимизировать. Например, увидеть, какие клиенты покупают после первого звонка. Или узнать, почему клиенты звонят несколько раз, но так и не доходят до заказа.

Если на звонки отвечают несколько специалистов, можно узнать, кто первым ответил клиенту, а кто в итоге помог решить вопрос; требовалась ли консультация у другого сотрудника во время звонка и сколько времени она заняла.

В личном кабинете «Телефонии» можно бесплатно настроить интеграцию с «Яндекс.Метрикой». Это поможет узнать, какие источники трафика — прямые заходы, поисковые запросы, реклама, социальные сети — дают бизнесу больше звонков, а какие меньше. «Метрика» сформирует подробные отчёты, показывающие источники звонков, качество их обработки и другие детали.

Можно оптимизировать рекламные кампании в «Директе». Доступна автостратегия по цели «Звонок», а в «Яндекс.Аудиториях» можно создавать сегменты похожих пользователей. Это поможет эффективнее привлекать новых целевых пользователей, а также доносить до клиентов новые рекламные сообщения.

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