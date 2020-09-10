Исследование Calltouch: конверсия уникальных звонков на рынке авторитейла выросла на 25%

В 2020 г. конверсия уникальных звонков на рынке авторитейла выросла на 25% в сравнении с прошлым годом, такие данные были получены в результате исследования компании Calltouch для оценки эффективности рекламных кампаний и повышения качества стратегии лид-менеджмента представителей сегмента.

В аналитическом исследовании рассматриваются особенности трафика на сайтах автодилеров, а также представлен детализированный мониторинг источника и характера звонков в колл-центры компаний этого сегмента. Исследование основано на реальных данных, которые включают более 450 сайтов и свыше 4,3 млн звонков за период с января по август 2020 г. по Москве и Московской области. В фокус исследования попали сайты, которые использовали сервис Calltouch в течение 2020 г.

Сезонные показатели по объему уникальных звонков и сессий ожидаемо демонстрируют снижение активности в апреле – пиковой точке распространения коронавирусной инфекции и повышение с мая по август, что связано не только с возобновлением поставок автомобилей в дилерские центры, но и с колебанием валюты. Доля уникальных звонков относительно равномерно распределена по рабочим дням и ожидаемо превышают показатели выходных дней на 20-30%. В доле звонков и сессий мобильные устройства опережают компьютеры: мобильные – 60% и 58%, ПК – 40% и 42% соответственно.

Основным источником трафика является платная реклама – 52,4% переходов на сайт и 80,4% уникальных звонков. Доля «органики» – 27,3% и 16,2%, прямого трафика – 16% и 1,8%, и наиболее низкий показатель у переходов по реферальным ссылкам – 4,3% и 1,6%. Платная реклама также лидирует и по конверсии в уникальные звонки – 2,51%, далее в порядке убывания идут органический трафик – 0,97%, реферальный – 0,59% и прямой – 0,18%.

Если доли сессий по поисковым системам «Яндекс» и Google относительно равны с небольшим перевесом в сторону Google (53% и 47%), то по уникальным звонкам «Яндекс» заметно эффективнее – 61% против 39%. При этом в контекстной рекламе «Яндекс.Директ» уступил конкуренту и по конверсии, и по средней стоимости за уникальный звонок: «Яндекс.Директ» – 0,70% с ценой 3189 руб. за звонок, Google Ads – 1,43% и 2191 руб. соответственно.