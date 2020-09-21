«Одноклассники» дали возможность брендам запускать нативные спецпроекты в сообщениях

Социальная сеть «Одноклассники» открыла для брендов возможность запускать нативные рекламные спецпроекты в разделе «Сообщения». Открытки, игры, загадки и другие форматы от брендов позволят охватить миллионы пользователей за несколько дней.

Рекламодатели смогут встроиться в ежедневную коммуникацию пользователей ОК, мотивировать их на взаимодействие через увлекательный квиз, яркие открытки с брендовым сообщением или мини-игру с предложением бонуса в виде скидки или промокода.

Рекламные спецпроекты в сообщениях ОК бренды могут проводить в одном из трех интерактивных форматов: предлагать пользователям делиться открытками, вовлекать их в мини-игры, задавать вопросы и тем самым мотивировать обмениваться сообщениями на нужную тему. Ранее эти форматы использовались командой ОК для вовлечения пользователей и создания дополнительного повода к общению, что приводило к росту отправляемых сообщений в соцсети до 50%.

В частности, самые популярные проекты с открытками — анимация к 23 февраля, поговорки о профилактике коронавируса и передача символа Победы к 9 мая — собирали охват до 9 млн пользователей за несколько дней. Активности в мини-играх «Верю-не-верю» или «Угадай фильм по emoji» увеличивали количество отправленных сообщений до 12% год к году.

Ранее новый формат протестировала продюсерская компания «Аэроплан» с мультфильмом «Фиксики против кработов». ОК внедрили анимированных героев «Фиксиков» в интерфейс личных сообщений, чтобы познакомить пользователей соцсети с героями нового мультфильма. Персонажи предлагали устроить снежную битву с друзьями. В итоге снежки от «Фиксиков» охватили в 35 млн человек, которые отправляли и получали сообщения со стикерами. Всего пользователи совершили 300 млн бросков снежками за два дня. В среднем каждый игрок отправил 12 снежных пожеланий, таким образом увеличивая популярность мультфильма.

Разработка спецпроектов в «Сообщениях» доступна по запросу в отделе спецпроектов по электронной почте. Команда спецпроектов ОК поможет разработать и реализовать решение, подходящее под задачи бренда.

Владимир Кочетков, директор по проектам социальной сети «Одноклассники», сказал: «Мы в "Одноклассниках" понимаем, что будущее за персонализированной коммуникацией и поэтому тестируем различные варианты спецпроектов, которые помогут брендам найти точки соприкосновения с пользователями ОК. Например, зимой мы запустили персонализированные стикеры, создаваемые нейросетью. Первым брендом, который использовал их в своей коммуникации, стал сервис такси "Ситимобил". Сервис получил более 500 тыс. установок своего стикерпака за три дня. Нестандартные механики позволяют быстро охватить широкую аудиторию соцсети и вовлечь десятки миллионов человек в коммуникацию. В частности, наши новые проекты в сообщениях показывают, что пользователи активно обмениваются эмоциями с помощью встроенных инструментов ОК. Теперь бренды смогут использовать все преимущества и технологические возможности сообщений, чтобы получать многомиллионные охваты и контактировать с аудиторией через "Одноклассники"».