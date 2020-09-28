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«Яндекс» упростил отслеживание целей в «Метрике»

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в интерфейсе «Метрики» появились цели, которые добавляются кликом по названию условия. За счет этого отслеживать заполнение заявок, клики по телефону и почте на сайте стало еще проще. Создать такие цели можно даже без навыков программирования и помощи специалистов.

Заполнение формы, клик по номеру или почте — эти действия пользователей сигнализируют о явном интересе к предложениям, их совершает наиболее «горячая» аудитория, а значит — более заинтересованная в покупке. Раньше, чтобы отследить такие важные действия пользователей на сайте, обычно приходилось обращаться к разработчикам. Теперь цели в «Метрике» на такие действия настраиваются в пару кликов.

Для этого достаточно зайти в настройки счётчика «Метрики», открыть вкладку «Цели» и добавить из подходящих — «Клик по номеру телефона», «Клик по email» или «Отправка формы». А дальше система подскажет нужные шаги.

Это позволит значительно сократить время на настройку целей, особенно если посадочных страниц для кампаний много.



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