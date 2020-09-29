Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Рекламная сеть «Яндекса» начала сотрудничать с самозанятыми

Интернет Интернет-реклама

Российские партнеры рекламной сети «Яндекса» из числа физических лиц получили возможность сотрудничать с ней как самозанятые и сохранять больше дохода за счет более низкой налоговой ставки. Для этого достаточно сменить форму сотрудничества через интерфейс рекламной сети.

«Режим самозанятых становится все более привлекательным. Особенно в этом году, когда для самозанятых введено множество бонусов и льгот. Мы получаем большое количество запросов от наших партнеров о возможности сотрудничать с РСЯ, находясь в статусе самозанятого, и сейчас, наконец, можем предложить начать работать в таком формате. Мы уверены, что многим нашим партнерам будут актуальны новые условия. Тем более учитывая, что процедуры регистрации и дальнейшей отчетности максимально просты и прозрачны», – сказал Михаил Чекалов, руководитель подразделения по взаимодействию с партнерами РСЯ и «Поиска».

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно на сайте ФНС России или через официальное приложение «Мой налог» за несколько минут. Физические лица могут получать заработную плату на основной работе и одновременно зарегистрироваться в качестве самозанятого и получать доход от монетизации своего сайта или приложения с РСЯ.

Для самозанятых предусмотрена низкая налоговая ставка – до 6% на доход. При такой форме сотрудничества партнеру нужно будет раз в месяц уплачивать этот налог самостоятельно – квитанция автоматически формируется в приложении «Мой налог», оплатить его можно там же. Обязательные сборы, как индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, самозанятым платить не нужно.

Другие материалы рубрики

«Яндекс» закрывает офис в Турции

Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц

У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке

Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео

Telegram сломался по всему миру в третий раз за неделю и пятый раз за месяц

Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Техноблог

Что нельзя делать с твердотельными накопителями?

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра