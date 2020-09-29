Рекламная сеть «Яндекса» начала сотрудничать с самозанятыми

Российские партнеры рекламной сети «Яндекса» из числа физических лиц получили возможность сотрудничать с ней как самозанятые и сохранять больше дохода за счет более низкой налоговой ставки. Для этого достаточно сменить форму сотрудничества через интерфейс рекламной сети.

«Режим самозанятых становится все более привлекательным. Особенно в этом году, когда для самозанятых введено множество бонусов и льгот. Мы получаем большое количество запросов от наших партнеров о возможности сотрудничать с РСЯ, находясь в статусе самозанятого, и сейчас, наконец, можем предложить начать работать в таком формате. Мы уверены, что многим нашим партнерам будут актуальны новые условия. Тем более учитывая, что процедуры регистрации и дальнейшей отчетности максимально просты и прозрачны», – сказал Михаил Чекалов, руководитель подразделения по взаимодействию с партнерами РСЯ и «Поиска».

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно на сайте ФНС России или через официальное приложение «Мой налог» за несколько минут. Физические лица могут получать заработную плату на основной работе и одновременно зарегистрироваться в качестве самозанятого и получать доход от монетизации своего сайта или приложения с РСЯ.

Для самозанятых предусмотрена низкая налоговая ставка – до 6% на доход. При такой форме сотрудничества партнеру нужно будет раз в месяц уплачивать этот налог самостоятельно – квитанция автоматически формируется в приложении «Мой налог», оплатить его можно там же. Обязательные сборы, как индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, самозанятым платить не нужно.