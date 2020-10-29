Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы в супермаркетах «Перекрёсток»

Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы со звуком на медиаэкранах в супермаркетах «Перекрёсток» более чем в 30 городах России.

Рекламодателям стал доступен новый формат продвижения – видеореклама на 3,4 тыс. медиаэкранов в супермаркетах «Перекрёсток» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах России. Клиенты смогут таргетировать рекламу благодаря решениям на основе больших данных и анализировать результаты О2О-кампаний (online-to-offline). Решение позволяет рекламодателям контактировать с потенциальными покупателями в точках продаж, а также оценивать возврат инвестиций в продвижение не только в онлайне, но и в офлайне. Среди первых рекламодателей, которые протестировали таргетированное размещение на медиаэкранах, – Nestle, AliExpress Россия и «Ситимобил».

Х5 на эксклюзивной основе предоставляет Mail.ru Group доступ к видеоносителям более чем в 300 супермаркетах «Перекрёсток». На основе накопленных данных о покупательской активности в магазинах система прогнозирует спрос на товары в разных торговых точках в течение дня. Реклама показывается там и тогда, когда доля потенциальных покупателей продвигаемого бренда в магазине выше. Синергия c цифровыми решениями Mail.ru Group позволяет не только прогнозировать частоту контакта и охват целевых пользователей, но и повышать эффективность продвижения в целом. По завершении кампании рекламодатели получают подробный отчет об увеличении продаж (Sales Lift), который позволяет оценивать результаты в сравнении с контрольной группой.

Медиаэкраны расположены в зонах с самой высокой проходимостью, в том числе около касс. Ролики транслируются на всех рекламных видеоносителях торговой точки со звуком и централизованно. Рекламу можно таргетировать по географии, полу, возрасту, а также по покупательскому спросу. Для таргетинга используются модели аналитической Instore-платформы Big Data X5, которые учитывают накопленные данные о покупательской активности клиентов в супермаркетах сети.

Аналитика кампаний проводится ежедневно: на базе данных программы лояльности «Перекрёстка» оценивается количество и частота контактов с рекламой, а также охват целевой аудитории. Параметры рекламной кампании оптимизируются в соответствии с текущими результатами. Бренды могут продолжить коммуникацию с охваченной аудиторией на других проектах Mail.ru Group и на ресурсах рекламной сети, подключив ремаркетинг на полученный сегмент в онлайн-кампаниях на платформе myTarget.

«Мы развиваем инструменты, которые помогают клиентам справляться с их бизнес-задачами и в онлайне, и в офлайне. Благодаря технологиям они могут получать высокий результат на всех этапах продвижения: от таргетинга и аналитики в торговых точках до продолжения коммуникации в интернете. Новое решение в сети “Перекрёсток” позволит рекламодателям запускать в магазинах не только имиджевые, но и перформанс-кампании, нацеленные на рост продаж», – сказал Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям Mail.ru Group.

«Аналитические решения от Х5, основанные на больших данных, позволяют существенно расширить возможности наших партнёров. В рамках эксклюзивного сотрудничества с Mail.ru Group мы предоставляем доступ к таргетингу на 3400 экранах в магазинах «Перекрёсток» с трафиком около 5 млн уникальных покупателей ежемесячно. Instore-платформа от Big Data X5 позволяет максимизировать охват на выбранную целевую аудиторию, обеспечить прозрачность и повысить эффективность размещения видеорекламы», - отметил Дмитрий Прусов, директор департамента продаж продуктов больших данных X5 Retail Group.

Реклама в супермаркетах позволит рекламодателям выстроить коммуникацию с релевантной аудиторией и стимулировать импульсные покупки в точках продаж.