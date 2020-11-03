«Эвотор» предложил малому бизнесу рекламу на цифровых экранах

«Эвотор», DataDarvin и Liqvid разработали решение, которое позволяет малому бизнесу таргетировать рекламу на цифровых экранах на посетителей торговой точки или проходящих мимо людей. Решение интегрировано в сервис гиперлокальной рекламы «Твой промоутер» и использует технологии Wi-Fi-маркетинга.

Реклама на цифровых экранах может быть особенно актуальна для локального офлайнового бизнеса — кафе, фермерских лавок, салонов красоты и т.д. Для запуска рекламной кампании не нужен даже сайт. Платформа Liqvid помогает с подбором вариантов размещения на цифровых экранах рядом с торговой точкой, а также может помочь с разработкой рекламного креатива. Аналитика по рекламной кампании отражается в приложении «Твой промоутер», отчеты также приходят по электронной почте.

Благодаря тому, что все экраны оборудованы Wi-Fi-радарами, они позволяют использовать инструменты, традиционно доступные в интернет-рекламе: таргетинг на посетителей конкретной торговой точки и оценка стоимости привлечения посетителей. Если пользователь пришел в магазин после просмотра рекламы на цифровом экране — предприниматель узнает об этом в отчете.

Цифровые экраны сети Liqvid расположены в переходах метро, бизнес- и торговых центрах, на крупных магистралях Москвы и Московской области, а также в жилых комплексах Санкт-Петербурга.

«Новые технологии привлечения клиентов и повышения продаж становятся доступными для малого бизнеса. С помощью WiFi-маркетинга предприниматели могут работать со своей аудиторией одновременно в разных каналах. Но самое главное — наши технологии позволяют оценивать конверсию такой рекламы в посещения торговой точки в офлайне», — отметил директор по развитию рекламных продуктов ИТ-компании «Эвотор» Игорь Оганесян.

«Покупка рекламы на цифровых дисплеях через онлайн-кассы — это огромный шаг для индустрии outdoor- и indoor-рекламы в сторону демократизации и упрощения процесса. То, что раньше было доступно только рекламодателям с крупными бюджетами, с помощью интеграции Liqvid, «Эвотор» и «Твой промоутер» стало возможным для малого бизнеса. При этом мы получаем все преимущества как цифровой рекламы в виде измеримости и таргетинга, так и наружной с возможностью охвата определенного района города рядом с торговой точкой», — сказал Егор Иванцов, руководитель проекта Liqvid.