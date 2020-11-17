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Mail.ru Group расширяет инструменты для запуска цифровой аудиорекламы

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group запустила новый инструмент в кампаниях с аудиоформатами. Рекламодатели смогут сопровождать баннерами аудиорекламу «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Объявления содержат кнопку с призывом к действию и показываются в приложениях соцсетей.

Баннер рекламодателя отображается на экране во время того, как проигрывается его же аудиоролик. Нажав на объявление, пользователь может сразу перейти в сообщество внутри социальной сети, на внешний сайт или другой ресурс компании. Это позволит компаниям увеличить количество контактов с аудиторией, сократить путь пользователя к покупке, а также повысить эффективность цифровой аудиорекламы.

Аудиоролики транслируются на ресурсах Mail.ru Group. Баннеры отображаются в мобильных приложениях VK и ОК при проигрывании рекламы на активном экране пользователям, которые слушают музыку без подписки. При добавлении кликабельного баннера стоимость размещения аудиорекламы (CPM) не меняется.

Формат доступен при запуске кампаний через рекламную платформу myTarget или через эксклюзивного партнера Digital Audio.

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