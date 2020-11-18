Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Google представила аудиообъявления на YouTube

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Google объявила о запуске аудиообъявлений на YouTube. Это первый формат рекламы на YouTube, созданный, чтобы устанавливать связь между аудиторией и брендом независимо от того, смотрят ли пользователи в экран или слушают контент фоном, занимаясь своими делами. Аудиообъявления, представленные сейчас в бета-версии, позволяют эффективно повышать охват и узнаваемость бренда.

Сейчас люди проводят больше времени дома и все чаще пользуются YouTube для самых разных занятий: чтобы потренироваться дома перед ужином, послушать новый выпуск подкаста, включить виртуальный концерт в пятницу вечером и не только.

Аудиообъявления на YouTube — это формат, благодаря которому можно лучше подбирать медиаконтент и креативный подход в соответствии с разными способами использования YouTube потребителями.

В дополнение к аудиообъявлениям Google также запускает динамические музыкальные подборки — тематические группы музыкальных каналов.

Другие материалы рубрики

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS

ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК

Ozon заплатит Сбербанку миллиард за срыв «сверхсекретного» договора

Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер

Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Техноблог

Реально ли почувствовать частоту обновления экрана 90 и 120 Гц?

7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online