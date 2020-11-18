Google представила аудиообъявления на YouTube

Google объявила о запуске аудиообъявлений на YouTube. Это первый формат рекламы на YouTube, созданный, чтобы устанавливать связь между аудиторией и брендом независимо от того, смотрят ли пользователи в экран или слушают контент фоном, занимаясь своими делами. Аудиообъявления, представленные сейчас в бета-версии, позволяют эффективно повышать охват и узнаваемость бренда.

Сейчас люди проводят больше времени дома и все чаще пользуются YouTube для самых разных занятий: чтобы потренироваться дома перед ужином, послушать новый выпуск подкаста, включить виртуальный концерт в пятницу вечером и не только.

Аудиообъявления на YouTube — это формат, благодаря которому можно лучше подбирать медиаконтент и креативный подход в соответствии с разными способами использования YouTube потребителями.

В дополнение к аудиообъявлениям Google также запускает динамические музыкальные подборки — тематические группы музыкальных каналов.