Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Mail.ru Group запустила группы продуктов для динамической рекламы

Интернет Интернет-реклама

Mail.ru Group запустила группы продуктов для динамической рекламы. Группы продуктов — новый инструмент myTarget, который помогает рекламодателям эффективнее выбирать аудиторию для продвижения своих товаров и услуг, что повышает продажи. С группами удобнее работать, чем с общим списком товаров и услуг. Кроме того, они дают дополнительные возможности для таргетинга: например, рекламу одной товарной категории можно показать пользователям, которые взаимодействовали с другой группой продуктов.

С инструментом рекламодателям будет проще выделить аудиторию, которая интересуется конкретными продуктами, или создать настраиваемый список товаров и услуг для кампании. Новая функция будет полезна всем бизнесам, использующим динамический ремаркетинг.

Например, онлайн-магазин техники создает одну группу продуктов для бренда смартфонов, а вторую — для аксессуаров к ним. myTarget сможет предложить пользователям, интересовавшимся устройствами из первой группы в магазине рекламодателя, товары из второй. Другой пример — можно определить пользователей, которые смотрели, но не купили дорогие смартфоны, и показать им аналоги из более низкой ценовой категории.

Группы продуктов также подойдут для разделения рекламных материалов на тематические блоки. Например, можно выделить из списка телевизоров группу панелей высокого класса и написать отдельные тексты для объявлений, рассчитанных на аудиторию с большим достатком. Кроме того, через такие группы проще совместно продвигать товары из разных категорий: если человек недавно купил флагманский смартфон с поддержкой управления ТВ без пульта, то ему можно показать рекламу совместимого телевизора.

Для создания групп продуктов в myTarget и управления ими можно использовать фильтры: они будут обновляться при каждой проверке актуального списка товаров. Доступны фильтры по текущей или предыдущей цене, наименованию или типу товара, бренду или названию производителя, модели продукта и его идентификатору. Фильтры можно комбинировать, проверяя выполнение всех условий или хотя бы одного из заданных. Интерфейс myTarget подскажет, какое количество товаров соответствует созданному фильтру, и покажет карточки нескольких таких продуктов.

Другие материалы рубрики

Google предложила владельцам смартфонов легкий заработок, «украв» идею у «Яндекса»

Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

Facebook «задушит» разработчика, который сделал 20 собственных «Инстаграмов»

По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS»

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Техноблог

Как утилизируют бытовую технику и зачем это нужно

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию