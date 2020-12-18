«Сбер» запустил сервис для повышения продаж в онлайн-ритейле

«Сбер» предложил своим клиентам «Сберкликстрим» — инструмент для увеличения конверсии сайта и получения новых лидов на площадках компаний с помощью готовых виджетов и всплывающих окон, устанавливаемых под определённые сценарии поведения пользователей.

Преимущества сервиса: простота использования — доступен без специальных знаний; многофункциональность — готовые шаблоны всплывающих окон для любых задач: удержания клиентов, предложения промокода, скидки, акции и пр.; кастомизация — простой визуальный конструктор для создания виджетов с индивидуальным дизайном (изображением, цветом, текстом, ссылкой) и без водяных знаков (вотермарков), указывающих, в каком сервисе они были сделаны; уникальный инструмент «Слепые зоны», который показывает, какие товары и разделы на сайте не посещаются клиентами.

«"Сберкликстрим" уже показал свою эффективность на площадках банка, увеличив конверсию в заявки на 5%. Цифровые небанковские сервисы, подобные "Сберкликстриму", особенно полезны для стремительно развивающейся отрасли e-commerce, ведь они помогают бизнесу наращивать продажи, не тратя ресурсов на сложные технологические интеграции, - сказал Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.

В ближайшее время в «Сберкликстриме» появятся ключевые метрики по веб-аналитике и новые инструменты для повышения конверсии сайта и сбора лидов.

Сервис работает по ежемесячной подписке и доступен всем клиентам «Сбера». Первый месяц доступа к «Сберкликстриму» предоставляется бесплатно.