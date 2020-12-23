«Вконтакте» позволит оптимизировать рекламу под события на внешних сайтах

Владельцы сайтов смогут повысить эффективность продвижения «Вконтакте», настроив автоматическое управление стоимостью показа рекламы с оптимизацией на актуальные для бизнеса конверсии. Всю работу по отслеживанию целевых действий и настройке ставки возьмет на себя рекламная система.

Для этого достаточно выбрать нужное действие — например, добавление товаров в корзину, регистрацию или покупку — и включить автоматическое управление ценой. После этого умные алгоритмы системы будут самостоятельно настраивать ставку за показ, чтобы добиться максимального количества целевых действий в пределах дневного бюджета.

Для автоматического управления на сайте должен быть размещен пиксель «Вконтакте» и настроено отслеживание конверсий.

Ранее рекламу «Вконтакте» можно было оптимизировать для достижения целей «Максимум показов», «Максимум переходов», «Вступления в сообщество» и «Сбор заявок». «Вконтакте» также улучшила инструмент управления ставкой для вступлений в сообщество и сбора заявок, сделав его более эффективным, а запуск показа объявлений — более быстрым.

Теперь для всех кампаний с оптимизацией необязательно указывать целевую стоимость конверсии: достаточно задать дневной бюджет, после чего система самостоятельно будет регулировать ставку за показ для достижения максимального результата. Если рекламодателю все же необходимо ограничить максимальную цену целевого действия или CPM, то сделать это можно сразу для всех актуальных объявлений.

Реклама с оптимизацией на конверсии, заявки и вступления работает по модели оплаты за показы (oCPM).